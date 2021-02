Washington D.C. – El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, favorece presionar al gobierno de Joe Biden para que atienda el debate sobre el futuro político de Puerto Rico, aunque piensa que su Partido Popular Democrático (PPD) debe aún reconocer que su militancia “tiene posiciones irreconciliables” en torno a la relación entre Washington y San Juan.

Como primera prioridad, Hernández Montañez dijo que quiere que el Congreso encamine una medida que se asemeje a la legislación de 2020, que pueden volver a presentar, las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez para vincular al gobierno federal con una convención o asamblea de status en la Isla.

Para Hernández Montañez, eso cumpliría con el compromiso del presidente Biden de impulsar un proceso de status vinculante para el Congreso y que permita la participación de representantes de todas las alternativas de status.

Pero ve como una segunda alternativa – de no avanzar el proyecto de las congresistas boricuas-, un consenso en Puerto Rico para pedirle al gobierno de Estados Unidos que vuelva a intentar poner en marcha el lenguaje aprobado en una ley de 2014 que permitiría al gobierno de la Isla consultar las definiciones de las alternativas de status y la campaña educativa de un plebiscito avalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En 2017 y 2020, el gobierno de Puerto Rico nunca esperó a conseguir el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sus plebiscitos.

El Departamento de Justicia federal mantuvo que la más reciente consulta, en la que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos, incumplió con la política pública federal, por no incluir las otras alternativas de status.

Hernández Montañez sostuvo que prefiere un proyecto similar al de las congresistas boricuas Velázquez y Ocasio Cortez, pero consideró que lo más importante es generar un proceso de status “que sea vinculante y nos dé participación”.

Una medida a favor de una Convención de Status competirá en la Cámara baja federal con la legislación a favor de la estadidad que impulsará la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y el gobernador Pedro Pierluisi.

Si el Congreso no avanza ninguna medida, piensa que vincular al Departamento de Justicia federal con una consulta requiere además un compromiso político del liderato legislativo federal para asegurar que el resultado “por lo menos sea atendido”.

Hernández Montañez afirmó que no aspira a que el PPD venga a Washington con una posición clara sobre cual debe ser la futura relación de Puerto Rico.

Esta semana, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau Santiago, y la exgobernadora Sila María Calderón, en entrevistas independientes con El Nuevo Día, reafirmaron su respaldo al ELA territorial, descartando que sea una alternativa colonial a pesar de la imposición de la ley Promesa.

“Abrazo la diversidad social y abrazo la diversidad política en el PPD. Hay gente que no tiene la madurez para reconocerlo, pero hace bastante tiempo reconocí que hay posiciones irreconciliables en el PPD (sobre status). Hay estadistas en el PPD, hay independentistas en el PPD. Hay gente que cree en la libre asociación y hay gente en el ELA como está. Yo no los voy a convencer. No voy a perder mi tiempo en eso. Por eso me enfoco en que haya un proceso vinculante, aunque el partido se divida en 25 cantos”, afirmó Hernández Montañez.

PUBLICIDAD

El legislador popular ha tenido esta semana varias reuniones en la capital federal, a donde viajó con ocasión de la toma de posesión del presidente Biden.

Una de ellas fue con el enviado del expresidente Donald Trump a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la isla, Justin Peterson. También se ha reunido con cabilderos, en busca de contratar por lo menos una empresa que se encargue de promover los temas que impulsará la Cámara baja de la Isla.

Hernández Montañez reiteró su oposición a la JSF y la ley Promesa que la creó. Ante la elección de un nuevo presidente, el presidente de la Cámara baja no cree que Peterson, quien hasta junio de 2018 representó a acreedores del gobierno de Puerto Rico, tenga intención de renunciar al ente fiscal.

“La JSF no ha sido un avance para adelantar la situación financiera de Puerto Rico. Nuestro principal reclamo es que se presente un plan fiscal alineado a la realidad financiera de Puerto Rico, después de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del coronavirus”, ha indicado Hernández Montañez.

Sus otras reuniones en Washington van dirigidas a conocer las posibilidades de contratar cabilderos que aboguen por los asuntos relacionados a la Isla.