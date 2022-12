Washington D.C. – Diez organizaciones pro derechos civiles han pedido al liderato de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobar la resolución que exhorta al gobierno federal a descartar la jurisprudencia racista de los Casos Insulares decididos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“Ahora se acepta ampliamente que estos casos arraigaron preocupaciones raciales de la era imperialista sobre la extensión de las protecciones constitucionales a las personas de color”, indicaron las organizaciones, en una carta enviada hoy a la speaker Nancy Pelosi, al líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, y al número tres de ese grupo político, James Clyburn.

La carta está suscrita por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Latino Justice, Ayuda Legal Puerto Rico, la Federación Hispana, Equally American, Brennan Center for Justice, Demos, Lambda Legal, Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law y Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs.

Previamente, esas organizaciones también reclamaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos descartar la doctrina de los Casos Insulares, generada a principios del siglo pasado por medio de cerca de dos docenas de casos.

“En ese momento, miembros prominentes del Congreso, de ambos partidos, no querían que la Constitución se aplicara plenamente a estos territorios. porque consideraron que los residentes de las islas no eran aptos para disfrutar de todos sus beneficios. La misma Corte Suprema describió a estas personas como “razas alienígenas” y “tribus salvajes” que eran menos merecedoras de plena protección constitucional”, recordaron las organizaciones.

La resolución cameral indica que “la doctrina de incorporación territorial establecida por los Casos Insulares todavía se utiliza para perpetuar el trato de segunda clase de los estadounidenses que viven en los territorios, desde la negación de la ciudadanía, hasta la negación del derecho al voto, a la negación de la igualdad en los programas de beneficios federales”.

Por medio de la doctrina de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que Puerto Rico - como Samoa americana, Islas Vírgenes estadounidenses, Guam y más adelante las Islas Marianas del Norte-, es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, y no está encaminado hacia la estadidad.