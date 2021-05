Washington D.C.– Legisladores de la mayoría popular en la Cámara de Representantes presentarán el martes un proyecto de ley que persigue que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tenga jurisdicción sobre los seis delegados electos para cabildear ante el Congreso en favor de que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos.

Aunque la ley que creó el puesto de cabildero obliga a esos funcionarios a rendir cuentas cada tres meses al gobernador, y sus salarios y gastos dependen del presupuesto de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), no precisa la obligación de cumplir con la OEG.

La legislación exigiría a estos seis funcionarios electos, entre otras cosas, a rendir informes financieros.

“Entendemos crucial establecer que dichos delegados estarán cubiertos por las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la OEG”, indica la medida, que será presentada el martes por los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Kebin Maldonado Martiz, presidente de la Comisión de Asuntos Federales, Internacionales, Status y Veteranos, y sus colegas Jocelyne Rodríguez Negrón y Edgardo Feliciano Sánchez.

PUBLICIDAD

En la Legislatura de Puerto Rico hay preocupación, incluso entre legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), de que a esos seis funcionarios no se les impongan restricciones éticas, aun si no hay presupuesto para pagarles o alguno decide no recibir salario.

Por ejemplo, el exgobernador Ricardo Rosselló -quien pudo haber sido electo el domingo por la base del PNP mediante nominación directa- dijo que trabaja para una empresa que tramita patentes de medicamentos contra el COVID-19 y que no cobrará salario. Rosselló dimitió como gobernador en julio de 2019, en medio de la indignación del pueblo por un chat en el que junto a sus asesores insultó a amplios sectores de la población.

El grupo de funcionarios, que asumirán su puesto el 1 de julio, incluye a la abogada Zoraida Buxó y a la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, quien tiene un contrato con la oficina de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, por medio de Prfaa, que le permitiría ganar, hasta el 30 de junio, un máximo de $15,000.

“Luego de la aprobación a toda prisa de (la ley que convocó a la elección), nos percatamos que estos mal llamados delegados no son fiscalizados por nadie”, sostuvo Maldonado Martiz.

Mientras, Rodríguez Negrón afirmó que estos funcionarios, electos en un proceso que movilizó a cerca del 5% del electorado, deben estar libre de conflictos éticos y no pueden estar sujetos a “sus propios intereses”. Feliciano Sánchez sostuvo que la legislación es una oportunidad para el gobernador Pedro Pierluisi darle “algún grado de credibilidad a estos cabilderos”.

PUBLICIDAD

Aunque la elección tuvo lugar el domingo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) excluyó del proyecto de presupuesto que envió a la Legislatura la asignación de $1.25 millones que el gobernador Pierluisi solicitó para pagar los salarios y gastos de esos seis funcionarios, que solo tendrán la misión de cabildear a favor de la estadidad para Puerto Rico.

Pierluisi ha indicado que prevé adoptar un reglamento para regular el trabajo de esos funcionarios y obligarlos a cumplir con las normas éticas del Ejecutivo.