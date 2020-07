Washington - Ritchie Torres, proyectado como el próximo congresista boricua por el sur del Bronx, representa un cambio generacional para un escaño que por medio siglo ha estado en manos puertorriqueñas.

Cuando José Serrano fue electo al Congreso el 20 de marzo de 1990, Torres, de 32 años, apenas comenzaba a andar. Treinta años después, Serrano deja su escaño, aquejado por la enfermedad de Parkinson, y Torres está en el umbral de ser su sustituto.

Aunque la Junta Electoral de Nueva York comenzó, el miércoles, a contar los miles de votos enviados por correo, Torres, de origen puertorriqueño, terminó la noche de las primarias del 23 de junio con una ventaja de unos 4,500 sufragios que parece insuperable.

En medio de la pandemia del coronavirus, enfermedad a la que el propio Torres se enfrentó durante la campaña, pueden haberse emitido cerca de 18,000 votos por correo que ahora son contados. “La ventaja es tan amplia que es improbable que sea alterada”, dijo.

PUBLICIDAD

Nacido y criado en el sur del Bronx, Torres es hijo de un puertorriqueño de Naguabo y una boricua de Nueva York. Su primera visita a la isla fue hace siete años.

“Mi historia es la historia del Bronx, una historia de superación, una historia de resiliencia… El Bronx es el único hogar que he conocido. Viví la mayor parte de mi vida en la pobreza, criado por mi madre soltera, que tuvo que criar tres niños mientras ganaba el salario mínimo, que en los 1990 era de $4.25. Crecí en vivienda pública, en edificios bajo condiciones de moho y plomo, sin acceso confiable a calentador y agua caliente en el invierno”, indicó.

Cuando aspiró por vez primera a un puesto electivo, en 2013, Torres era un desconocido en la política.

“Dejé la universidad en 2007, cuando estaba luchando contra la depresión y el uso de drogas. Hubo momentos en que pensé quitarme la vida y siete años después me convertí en el funcionario electo más joven en la ciudad más grande de Estados Unidos”, subrayó.

A los 24 años, Torres puso sus miras en el Concejo Municipal de Nueva York por un distrito del Bronx, en un condado que nunca había elegido una persona abiertamente gay. Entonces, dijo, aún dependía del programa de asistencia nutricional.

“No tengo vínculos con la dinastía de la política del Bronx o la maquinaria partidista demócrata, pero toqué miles de puertas en los hogares de la gente, escuché sus historias y gané mi primera elección con la fuerza de ir puerta por puerta haciendo una campaña de base”, indicó.

PUBLICIDAD

Torres puede ocupar un escaño en un distrito que ha elegido como su congresista a puertorriqueños desde que Herman Badillo, nacido en Caguas, lo ganó en 1970. Después de Badillo, ocuparon el escaño los boricuas Robert García (1978 a 1990) y Serrano. Como Torres, García también nació en el Bronx.

Torres prevé ser parte del Caucus Hispano del Congreso, y cuestionó la norma que tiene el Caucus Negro del Congreso que le impide ser miembro de ambas organizaciones.

El joven político formaría parte de una delegación congresional de Nueva York, que incluirá a las también boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, a quienes respeta y admira, y con las que tiene una relación “cordial”.

Con respecto al status de Puerto Rico, Torres dijo que, de ser residente de la isla, favorecería la estadidad, y se expresó dispuesto a respaldar el resultado del referéndum estadidad “sí o no” de noviembre, aunque reconoció que el Congreso debería ofrecer todas las alternativas de status. Su respaldo a la estadidad como alternatva al actual status colonial, lo hizo más claro a raíz de conocerse que en medio de la crisis creada por el huracán María, el presidente Donald Trump preguntó si Estados Unidos pudiera vender la Isla.

¿Qué aprendió de Puerto Rico mientras crecía? ¿Solía ir a Puerto Rico?

—Éramos muy pobres para viajar. La primera vez que viajé fuera de EE.UU. fue cuando me convertí en un funcionario electo. La primera vez que fui a Puerto Rico fue durante la conferencia anual Somos (de funcionarios boricuas de Nueva York en 2013)… Paré en Naguabo, el pueblo de mi familia paterna. La isla es bella.

PUBLICIDAD

¿Por qué cree que ganó o será declarado ganador a finales de mes?

—La elección se desarrolló en el contexto de la emergencia del COVID-19, las masivas manifestaciones por el asesinato de George Floyd. Esta era una elección de cambio y yo era el candidato del cambio. Lo que empezó como una contienda abierta de par en par se convirtió en una carrera entre dos, Rubén Díaz, padre, y yo. Para muchos votantes, él representaba más de lo mismo y yo representaba el cambio. Los electores emitieron su voto en favor de un liderato que representa una nueva generación, la plena diversidad de la democracia multirracial estadounidense.

Va a representar un distrito que ha estado en manos puertorriqueñas desde 1970. ¿Qué significa eso para usted?

—Significa que me levanto sobre los hombres de gigantes, como José Serrano. Al representar el sur del Bronx, hay una responsabilidad de abogar por el pueblo de Puerto Rico y asegurarme que Puerto Rico recibe una parte justa de los recursos federales. Veo al sur del Bronx como una extensión de Puerto Rico, pues muchos puertorriqueños, mi familia, han hecho del Bronx su segundo hogar. Siento un profundo sentido de obligación personal y profesional hacia la gente de Puerto Rico, y haré todo lo que esté en mi alcance, tanto como lo hicieron mis predecesores, para abogar por los intereses de la isla.

¿Ha hablado con Serrano?

—El congresista Serrano me contactó. Ha estado disponible para mí y hecho muy claro que, si puede ayudarme en alguna forma, siempre estará solo a una llamada telefónica de distancia.

PUBLICIDAD

Su distrito es el más demócrata en términos partidistas y el más pobre de Estados Unidos. ¿Cuál es su principal agenda para su distrito?

—Mi mayor reto no solo para el Bronx, sino la ciudad y el país, es la crisis que representa tener acceso a las cosas básicas. Las familias tienen dificultades para lograr alcanzar el ritmo de los aumentos en el costo del cuidado médico, de la vivienda y educación superior. En el sur del Bronx, más de la mitad de los residentes pagan más de la mitad de sus ingresos en renta, antes de sumar el costo de las utilidades, alimentos, cuidado médico y todas las necesidades de la vida. Mis prioridades más altas van a ser vivienda asequible.

Ha dicho que su rol como congresista no será querer ser el gobernador de Puerto Rico desde el sur del Bronx. ¿Cuál es su agenda para Puerto Rico?

—Mi rol es apoyar isla, no micromanejar los asuntos políticos de Puerto Rico. Es asegurar que Puerto Rico recibe una parte justa de los recursos federales. Estoy a favor de derogar la Junta de Control Fiscal, la cual veo como una vulneración del gobierno propio de Puerto Rico. Para mí, disfraza el colonialismo... Estoy a favor de que Puerto Rico tenga acceso a los mismos reembolsos de Medicaid y Medicare que están disponibles para el resto de Estados Unidos, y estoy a favor de derogar (las normas federales de cabotaje), que aumentan el costo de vida en Puerto Rico. Defenderé cualquier política pública que adelante el bienestar económico y social de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Cree que Promesa debe ser derogada. ¿Cuál es la opción?

—Debemos tener el mismo acercamiento hacia Puerto Rico que con el del resto de Estados Unidos. Darle poder a Puerto Rico para aprobar su propio código de bancarrota. El código de bancarrota es un proceso que ha sido probado para reestructurar la deuda.

En torno al status, ¿qué debe hacer el Congreso?

—Cualquier cosa que la gente en la isla decida. Si la gente de la isla aprueba en un referéndum pedir la estadidad, entonces debemos presentar legislación para otorgar la estadidad. Si la gente quiere otra cosa, debemos respetar su voluntad.

Para usted, no hay duda de que Puerto Rico es una colonia.

—No debe haber duda. Considero que el actual status de Puerto Rico y Promesa son formas de colonialismo.

Si Puerto Rico es una colonia, ¿por qué el Congreso no debe ofrecer a Puerto Rico otras alternativas de status, independencia, libre asociación, no solo la estadidad?

—Si fuera un residente de la isla votaría por la estadidad. Tengo una preferencia personal por la estadidad. Pero, como funcionario electo que vive en el sur del Bronx, no me corresponde dictar mi visión de lo que debe ser Puerto Rico. Eso sería irrespetuoso y presuntuoso. Si la gente en la isla vota por la estadidad, el Congreso debe respetar la voluntad de la gente. No digo que la independencia no debe ser una opción para Puerto Rico. Sugiero que la gente en la isla debe decidir entre estadidad o independencia, o cualquier alternativa que esté disponible.

PUBLICIDAD

Mi pregunta va dirigida tratar de precisar si es la responsabilidad de Estados Unidos de ofrecer alternativas de status. Estados Unidos nunca ha ofrecido a Puerto Rico un referéndum de alternativas de status.

—Pienso que a Puerto Rico se le deben ofrecer todas las alternativas. Y creo que vamos a tener una oportunidad para hacerlo, una vez el Partido Demócrata esté en posición de asumir el control del Senado y la presidencia. Eso crearía una oportunidad histórica para Estados Unidos ofrecerle finalmente al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de decidir su futuro.

Debido a que hay un referéndum en noviembre estadidad “sí o no”, si la estadidad gana, ¿entonces cuál debe ser el próximo proceso? ¿Estados Unidos debe preguntarle a Puerto Rico si quiere o no la estadidad o debe empezar un proceso de libre determinación con todas las alternativas?

—Si hay un referéndum en el que se vota por la estadidad, aceptaré los resultados y actuaré consecuentemente en el Congreso. Si hay un referéndum en el que Puerto Rico solicita la estadidad, el Congreso debe actuar sobre ese referéndum. El Congreso debe aprobar lo que el pueblo de Puerto Rico haya apoyado en un referéndum.

¿Tiene amigos en los partidos políticos de Puerto Rico?

—Soy nuevo para Puerto Rico y Washington, D.C. Tengo mucho que aprender y muchas relaciones por desarrollar. Lo positivo es que estoy entrando a esta nueva arena política con una mente abierta.

Fue el primer funcionario electo gay en el Bronx. Se proyecta que sería uno de los primeros dos negros gays en el Congreso. (El otro sería Mondaire Jones, quién habría derrotado al veterano Elliot Engel, en Nueva York) ¿Ve un cambio de actitud en su comunidad?

PUBLICIDAD

—La elección de un candidato al Congreso abiertamente gay era impensable hace una década. El nombre de Rubén Díaz es la marca más poderosa en la política del Bronx -su hijo es presidente del condado-, y ver la victoria de un candidato abiertamente gay contra un candidato antigay de poder es una clara señal de progreso.

Hemos visto las mayores protestas en contra del racismo y la brutalidad policial en más de medio siglo. Usted es afropuertorriqueño. ¿Cuán presente ha estado el racismo en su vida?

—Cuando eres afrolatino te enfrentas a capas de racismo. No solo he vivido el racismo como persona negra, sino que he experimentado lo que es el colorismo en la comunidad latina. Los puertorriqueños de tez oscura se enfrentan frecuentemente a discriminación por el color de su piel, pero a menudo también me siento rechazado racialmente por compañeros latinos y afroamericanos que no me ven como verdaderamente negro.