Ritchie Torres no cierra la puerta a aspirar a la gobernación de Nueva York: “No he tomado una decisión final sobre mi futuro”

Washington D.C.- - El congresista demócrata boricua Ritchie Torres no cierra la puerta a una candidatura a la gobernación de Nueva York , lo que provocaría retar a la gobernadora Kathy Hochul en las elecciones de 2026.

“En ningún lugar hubo un mayor giro en favor de Donald Trump que en Nueva York, lo que fue un voto de censura al liderazgo del estado de Nueva York. Así es como lo veo. No he tomado una decisión final sobre dónde está mi futuro, pero me preocupa la crisis de gobernanza que tenemos en el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York. Tenemos una crisis de liderazgo en Estados Unidos, y en ningún lugar es más profunda que en Nueva York”, indicó Torres.