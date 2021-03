Washington D. C. - El Departamento de Salud de Estados Unidos ha invitado a quince centros de salud comunitarios de Puerto Rico a servir de sitios de vacunación contra el coronavirus.

La convocatoria da seguimiento al anuncio hecho el jueves en la noche por el presidente Joe Biden, en un mensaje televisado, de que buscan tener 700 centros comunitarios adicionales para la vacunación contra el COVID-19.

Según la lista oficial, entre los centros de Puerto Rico convocados están Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. en Arroyo; Servicios de Salud Primarios de Barceloneta, Inc.; Community Health Foundation of Puerto Rico Inc. en Bayamón; Corporación de Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria, Inc. (S.A.N.O.S.) en Caguas; Camuy Health Services, Inc; , Hospital General de Castañer, Inc. en Castañer, Prymed Medical Care, Inc. en Ciales; y Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada en Cidra.

También han sido incluidos NEOMED Center, Inc. en Gurabo; Corporación de Servicios Medico Primario y Prevención de Hatillo; Centro de Salud de Lares, Inc.; Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc.; Migrant Health Center Western Region Inc. en Mayagüez; Morovis Community Health Center, Inc.; Salud Integral en la Montana, Inc. en Naranjito; Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc.; MED Centro, Inc. en Ponce; Costa Salud Community Health Centers, Inc. en Rincón; HPM Foundation, Inc.; Puerto Rico Community Network for Clinical Services; Research and Health Advancement (PRCONCRA) Inc.; y el Municipio de San Juan.

La comisionada residente en Washington, Jeniffer González, confió en que la iniciativa del gobierno de Biden “agilice el proceso de vacunación en Puerto Rico, y en especial que se haga accesible a las comunidades donde habitan familias de escasos recursos. Invito a la población a que tan pronto tengan oportunidad de obtener la vacuna del COVID, accedan a ponérsela y ayudar a derrotar este virus”.