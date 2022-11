Washington D.C. – Sin comprometerse con una asignación específica, el líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (Maryland), respaldó hoy la idea de aprobar fondos para un programa por el cual el Departamento de Energía de Estados Unidos instale paneles solares en techos de residencias de Puerto Rico.

Al mismo tiempo, Hoyer – quien en enero dejará de estar en el liderato demócrata-, dijo no estar listo para decir que está muerto en la Cámara baja el proyecto 8393 que propone un plebiscito federal entre la estadidad, la libre asociación y la independencia.

En su reunión casi semanal con periodistas, Hoyer sostuvo que respaldará la cantidad que sea necesaria para financiar la propuesta dirigida a colocar paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía en techos de residencias de personas de bajos recursos económicos y/o discapacitados en Puerto Rico.

De cara a un potencial ómnibus presupuestario que pueda aprobarse en diciembre, el presidente Joe Biden solicitó al Congreso una asignación de $37,300 millones para mitigar recientes desastres naturales, incluidos $3,000 millones para paneles solares y baterías de almacenamiento en la Isla. Previamente, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), había sugerido que la asignación alcanzara los $5,000 millones.

Hoyer prevé que los fondos para atender desastres sean parte del ómnibus presupuestario que el liderato del Congreso aspira a aprobar a mediados de mes para terminar de financiar los gastos de este año fiscal federal.

“He hablado con el gobernador…Lo que sea necesario (se debe asignar). El presidente ha dicho que la cantidad es $3,000 millones. Lo apoyo. Pero no me quiero amarrar a una cantidad en particular. Cuando hablé con el gobernador no me dio una cantidad específica. Y pienso que están trabajando con FEMA sobre esto”, dijo Hoyer, al responder preguntas de El Nuevo Día.

Por otro lado, el saliente número dos de la Cámara de Representantes afirmó que “en este momento” no quiere dar por derrotada la legislación 8393, que fue aprobada el 20 de julio en el Comité de Recursos Naturales y no ha conseguido los votos suficientes para poder ser aprobada en el pleno, aunque nunca ha tenido futuro en el Senado.

“Sigo trabajando, es duro como habrás notado”, indicó Hoyer, quien en enero espera ser el líder de la minoría en el subcomité de Asignaciones para Servicios Financieros y Asuntos Generales del Gobierno.

Para Hoyer, aprobar en diciembre en la Cámara de Representantes el proyecto 8393 – que propone vincular al gobierno federal con un plebiscito entre la estadidad, la libre asociación y la independencia-, enviaría un mensaje que esa es “la política pública que creemos que se debe seguir”.

“Soy un fuerte partidario de la estadidad para Puerto Rico, pero soy incluso un partidario más fuerte de la autodeterminación del pueblo puertorriqueño. Necesitamos darles la oportunidad de hacer que ese sea un voto significativo. Y la legislación que proponemos dice que si votan por la estadidad o la independencia o la independencia en asociación, eso es lo que sucederá”, dijo Hoyer.

Tras las elecciones legislativas del 8 de noviembre, los republicanos controlarían la Cámara baja 222-213 a partir de enero, cuando iniciará la sesión 119 del Congreso.

El proyecto 8393 fue aprobado en el Comité de Recursos Naturales con 25 votos a favor y 20 en contra. Todos los republicanos miembros de la comisión - con excepción de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien votó a favor, y la delegada de Samoa americana, Amata Coleman Radewagen, que se ausentó-, votaron en contra de la medida.

La legislación ha quedado frenada en medio de la fuerte oposición de los republicanos y los reclamos de liberales demócratas - dos de los cuales votaron en contra en la comisión-, para que se celebran audiencias sobre el proyecto y se hicieran enmiendas a las definiciones de la libre asociación y la estadidad.

El proyecto de ley es coauspiciado por solo nueve republicanos - incluida la comisionada González- frente a 54 demócratas, entre ellos Grijalva, quien es el autor principal.