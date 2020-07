Washington D.C. - El presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, dio a entender hoy que ha descartado enmiendas a la ley que regula el plebiscito estadidad ‘sí’ o ‘no’ convocado para el 3 de noviembre, - tras el rechazo que diera a esa consulta el gobierno de Donald Trump-, al indicar que “el referéndum va”.

Rivera Schatz hizo la afirmación en Twitter después de haber planteado el jueves la posibilidad de presentar al electorado tres preguntas: separación sí o no; permanecer bajo la cláusula territorial sí o no; y estadidad sí o no.

Antes de los comentarios de hoy de Rivera Schatz, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aseguraron que continuaría adelante el referéndum estadidad sí o no, sin añadir las otras alternativas de status y enmendar la ley como propuso el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Jeffrey Rosen.

Los tres han coincidido en denunciar al Departamento de Justicia federal. La comisionada González sostuvo que el gobierno de Trump quiere mantener a Puerto Rico “resbalando en el bache colonial”.

Trump ha rechazado la estadidad para la isla.

Méndez y González son vicepresidentes del PNP. Rivera Schatz es también vicepresidente de la colectividad, pero la preside interinamente hasta que el 9 de agosto el PNP seleccione a su candidato a La Fortaleza para las elecciones de noviembre entre la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

“Nada detendrá nuestra lucha”, indicó, por su parte, Pierluisi.

En una carta con fecha del 29 de julio, el subsecretario Rosen notificó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, que no avalarán un plebiscito estadidad sí o no, entre otras cosas, porque el gobierno federal no tiene claro que el plebiscito de 2012 pueda verse como un rechazo actual al Estado Libre Asociado (ELA) territorial.

Además, el número dos del Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que la ley puertorriqueña que convoca el plebiscito se presta a engaño, al alegar que el referéndum busca la admisión inmediata de Puerto Rico como estado y tratar de compararla erróneamente con las consultas que le hiciera el Congreso a Hawai y Alaska para convertirlos en estados.

Es la segunda vez que el gobierno del PNP decide echar hacia adelante un referéndum de status que ha sido rechazado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La carta de Rosen está fundamentada en una petición que le hiciera la CEE y la gobernadora Vázquez Garced para intentar que el Departamento de Justicia federal, como permite un lenguaje de una ley federal de enero de 2014, ayudara a financiar la consulta con $2.5 millones, si certificaba que la papeleta electoral y la campaña educativa cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública federal.

Rosen destacó además el poco tiempo que quiso imponerle el gobierno del PNP al Departamento de Justicia para examinar la ley, suscrita el 16 de mayo. No fue hasta el 3 de junio que la CEE le envió al Departamento de Justicia federal los documentos de la consulta, mientas la ley pedía una respuesta para el 30 de junio.

El liderato del Partido Popular Democrático (PPD) ha indicado que el gobierno del PNP debería cancelar la consulta, que sin el aval del gobierno federal se convertirá en “otro malgasto de dinero” como el plebiscito de 2017.

“Si hubiese respeto al pueblo puertorriqueño derogaban esa legislación, pero como la obsesión, el fanatismo y la terquedad ideológica puede más para ellos, tendremos otra razón para votarle que ‘no’ en noviembre”, señaló el presidente del PPD, senador Aníbal José Torres.

El gobierno del PNP acogió desde noviembre de 2018 la propuesta del congresista republicano Rob Bishop (Utah) para celebrar un referéndum estadidad sí o no.

Cuando Bishop hizo su propuesta advirtió al gobierno de Puerto Rico que no haber esperado por la posible validación del plebiscito de junio de 2017 por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. “ha permitido a sus oponentes impugnar” los resultados.