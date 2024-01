Aunque se enfrentará a la oposición de los republicanos más conservadores, el liderato del Congreso ha acordado un tope de gastos para el resto del año fiscal federal 2024, en busca de evitar un cierre parcial del gobierno federal a finales de la semana próxima y dar estabilidad a los programas sociales y de seguridad nacional estadounidense.

El acuerdo – anunciado por el “speaker” Mike Johnson, conservador republicano, y el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, previo al reinicio de las sesiones del Congreso-, fija en $1.66 billones (”trillions”, en inglés) el nivel de gastos para este año fiscal federal, incluido un ligero aumento en las asignaciones militares.

En total, se propone asignar un tope de $886,300 millones para el Pentágono y $772,700 millones para programas no relacionados a Defensa, que se mantienen básicamente iguales. El acuerdo incluye acelerar para este año fiscal un recorte de $10,000 millones en gastos previamente asignados para el Servicio de Rentas Internas (IRS) y retornar al fondo general $6,000 millones que fueron otorgados para mitigar el COVID-19 y a otros fondos de emergencia, que no han sido utilizados.

En una carta a sus colegas republicanos, el “speaker” Johnson reconoció que no todo el mundo estará satisfecho con este acuerdo. Su conferencia republicana había aprobado medidas que buscaban ir por debajo del límite de gastos impuestos en la ley de junio pasado que elevó el techo de la deuda pública federal.

“Este nivel de gastos no va a satisfacer a todos y no recortarán los gastos al nivel que a muchos de nosotros nos gustaría”, dijo Johnson, que impulsó a finales de 2023 la ley que impone dos fechas límites en los gastos federales, una el 19 de enero, y otra para el 2 de febrero.

El senador Schumer (Nueva York), en una declaración junto al líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries (Nueva York), afirmó que “al asegurar los $772,700 millones para fondos discrecionales no relacionados con la defensa, podemos proteger prioridades internas clave, como beneficios para veteranos, atención médica y asistencia nutricional, de los recortes draconianos buscados por los extremistas de derecha”.

El presidente Joe Biden – con quien Johnson consideró entablar negociaciones directas-, elogió el acuerdo. “El marco de financiación bipartidista que han alcanzado los líderes del Congreso nos acerca un paso más a evitar un cierre innecesario del gobierno y proteger importantes prioridades nacionales. Refleja los niveles de financiación que negocié con ambos partidos y promulgué la ley la primavera pasada”, indicó el presidente Biden.

La legislación requerirá votos de ambos partidos en el Congreso. El Freedom Caucus, que reúne a los más conservadores republicanos de la Cámara baja, ha indicado que el acuerdo es “totalmente inaceptable”.

“Un gasto de $1,659 millones es terrible y revela el apalancamiento logrado en el (que ya no es excelente) acuerdo sobre límites máximos. Esperaremos para ver si obtenemos cláusulas políticas significativas... pero 1) la (ley de autorización de gastos de Defensa) NDAA no fue un buen avance y 2) como de costumbre, seguimos gastando más dinero que no tenemos”, indicó el congresista republicano Chip Roy (Texas), uno de los más conservadores de la Cámara baja.

El reto de los líderes del Congreso es aún lograr un acuerdo sobre los detalles de las asignaciones, en momentos en que el presupuesto temporal aprobado en noviembre les obliga a financiar para el 19 de enero los departamentos de Defensa, Veteranos, Agricultura, Transportación y Vivienda. El resto de las asignaciones presupuestarias expirará el 2 de febrero.

Es decir que el Congreso tiene solo 11 días para aprobar las asignaciones de Defensa, agrícolas, sobre transportación y vivienda y luego dos semanas para ratificar el resto del presupuesto federal.

Si no se legisla antes del 1 de abril de 2024, la ley de junio pasado que elevó el techo de la deuda pública federal obliga a imponer un recorte de 1% en todas las asignaciones, sean para el Pentágono o para gastos sociales.

“El mayor problema que veo es: ¿cómo es posible que un proyecto de ley que tiene que combinar cuatro proyectos de ley separados sea aprobado por ambas cámaras y se convierta en ley en menos de dos semanas?” dijo la senadora republicana Susan Collins (Maine), líder de la minoría en el Comité de Asignaciones.