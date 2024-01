Washington D. C. – En momentos en que el gobierno federal puede caer, en poco más de una semana, en un cierre parcial, las autoridades de Puerto Rico y sus aliados quizás tengan que esperar hasta el verano para conocer qué hará el Congreso con la propuesta para integrar a los residentes de la isla en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para que, cuando tengamos una audiencia pública sobre la ley agrícola –lo que no anticipo ocurra hasta la primavera o el verano–, nos aseguremos que nuestro proyecto con la comisionada residente (Jenniffer González) esté incluido”, dijo el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida), quien es miembro del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes.

En un año de elecciones presidenciales y legislativas, el Senado inicia este lunes, 8 de enero, la segunda parte del Congreso 118. La Cámara baja retoma sus trabajos legislativos el martes.

PUBLICIDAD

Después de extender la ley agrícola solo por este año fiscal 2024 –que termina en septiembre–, el liderato del Congreso busca reautorizar el estatuto por cinco años.

Por su parte, las autoridades boricuas intentan que esa legislación, que autoriza los programas de asistencia nutricional, permita poner en marcha un proceso federal para que Puerto Rico pase del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) –que beneficia a 1.4 millones de personas– al SNAP.

Proyectos de ley radicados en el Senado y la Cámara baja persiguen que el Congreso deje en manos del secretario de Agricultura de Estados Unidos aprobar un plan de transición de cinco años al SNAP, que supondría elevar, quizás en una década, las asignaciones a la isla de los $2,900 millones anuales del PAN a cerca de $4,500 millones.

El Programa de Asistencia Nutricional (PAN) beneficia a 1.4 millones de personas. (Archivo)

La propuesta, sin embargo, ha enfrentado resistencia de los senadores republicanos, según la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Debbie Stabenow (Michigan), y la también senadora demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York), quien promueve en la Cámara alta la aprobación de un proceso de transición de Puerto Rico hacia el SNAP.

En la Cámara baja, el presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glenn “GT” Thompson, dijo en septiembre pasado a El Nuevo Día que considera que puede no ser necesaria la legislación federal de su colega Jenniffer González para que Puerto Rico trabaje en favor de adaptar el PAN al SNAP.

“Toma tiempo hacer esto”

En entrevista con El Nuevo Día, de cara al reinicio de las sesiones legislativas de 2024, Soto sostuvo que es importante que el Congreso vincule al gobierno federal con un plan de transición al SNAP, pero insistió en que el debate legislativo puede tomar hasta el verano.

PUBLICIDAD

“El Comité (de Agricultura) simplemente no se ha movido con toda rapidez. Y la última vez que estuve en el Comité de Agricultura, se necesitó hasta finales de la primavera y principios del verano del segundo año para que se aprobara el proyecto de ley. Según mi experiencia, toma tiempo hacer esto y todavía hay negociaciones sobre los ingresos. Mis instintos me dicen que todavía falta tiempo”, sostuvo.

El gobernador Pedro Pierluisi junto al congresista boricua Darren Soto (Florida). (Angel M. Rivera)

Por su parte, Ben Goldey, portavoz de Thompson, indicó que echar hacia delante la legislación que buscará reautorizar la ley agrícola dependerá de “asegurar tiempo en el hemiciclo”, una decisión que estará en manos del liderato cameral, abrumado ahora con el debate presupuestario.

En San Juan, el gobernador Pedro Pierluisi no ha perdido la esperanza de que el Congreso acceda a vincular al gobierno federal con un proceso de transición al SNAP, una idea que tiene el apoyo de cerca de 200 organizaciones en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Es probable que el Congreso apruebe una nueva ley agrícola antes de que concluya la presente sesión legislativa federal. De eso ocurrir, es posible que se incluya en la nueva ley una autorización para que Puerto Rico se inserte en el programa de SNAP, luego de un período de transición que no debe exceder de tres o cuatro años. De todas maneras, en Puerto Rico, ya estamos preparándonos para estar en posición de cumplir con todos los requisitos del programa SNAP en los próximos años y eso debe ayudar a que, en su momento, nos incorporemos en el programa”, indicó el gobernador.

PUBLICIDAD

Fuera de agenda el status

Más allá del SNAP, el panorama legislativo sobre temas importantes para Puerto Rico es limitado, ante una Cámara baja dominada frágilmente por los republicanos (220-213), con dos vacantes republicanas, y un Senado también muy dividido, con el caucus demócrata controlando 51 escaños, incluidos tres independientes, y el republicano, los otros 49.

Desde el verano de 2022, está claro que el liderato y una abrumadora mayoría de los republicanos de la Cámara baja –en medio de una fuerte oposición a la estadidad– rechazan el concepto del ahora proyecto 2757, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la soberanía en libre asociación, la estadidad y la independencia.

Al cerrar los trabajos de 2023, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman (Arkansas) –que lideró la oposición al entonces proyecto 8393 aprobado en el pleno cameral en diciembre de 2022–, afirmó que no tiene en agenda el debate de status en esta segunda parte de la sesión 118 del Congreso, año de elecciones presidenciales y cuando se renueva toda la Cámara baja y un tercio del Senado.

El proyecto 2757 propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la soberanía en libre asociación, la estadidad y la independencia. (Patrick Semansky/The Associated Press )

En el Senado, la legislación hermana del 2757 –la 3231 del demócrata Martin Heinrich (Nuevo México)– está en una posición aún más débil que el proyecto a favor de convertir a Washington D.C. en el estado 51 de Estados Unidos.

No hay un solo senador republicano que se haya vinculado con esos proyectos, en momentos en que el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), ha sido consecuente en afirmar que debe haber un referéndum nacional en Estados Unidos sobre la idea de admitir un nuevo estado, antes de avanzar propuestas a favor de la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C.

PUBLICIDAD

La legislación 3231 de Heinrich tiene el apoyo de otros 22 miembros del caucus demócrata, justo la mitad de los 46 integrantes de ese grupo que apoyan la admisión de la zona residencial de la capital federal.

“Dado el número récord de coauspiciadores que tiene el proyecto de status en el Senado, sigo pensando que es factible que se lleve a cabo una vista pública sobre el proyecto 3231. Ese será un paso importante en la encomienda que tenemos de informar debidamente a los miembros del Congreso sobre el problema de status que enfrentamos”, sostuvo Pierluisi.

Enfilan contra la Junta

Al cierre de 2023, un grupo de 14 sindicatos –liderado por la Central Puertorriqueña de Trabajadores– anunció el inicio de un esfuerzo para reclamar que el Congreso elimine la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de la isla, por medio de la ley Promesa.

Pero, al igual que sucede con el debate de status, esa es una discusión que, en el Congreso, si acaso, puede tener que esperar a ver si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara baja y, aun así, no ha levantado interés en el Senado.

Por dos Congresos consecutivos, el demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York) ha propuesto legislación para acelerar la salida de la JSF, con la idea de que la certificación de dos presupuestos balanceados –en vez de cuatro– sean suficientes para eliminarla. Pero la medida no ha logrado ni siquiera una audiencia pública.

“Como hemos visto durante el último año, el grupo republicano de la Cámara de Representantes no puede gobernar. Tuvimos votaciones que parecieron interminables para elegir a los presidentes camerales, un casi incumplimiento de pago de nuestra deuda nacional y retrasos en la financiación gubernamental, todo ello sin aprobar ninguna legislación importante. Desafortunadamente, no sorprende que este proyecto de ley o cualquier otra medida importante no haya podido aprobarse en este Congreso debido a la incapacidad del Partido Republicano de la Cámara para gobernar. Tengo la esperanza de que, una vez los demócratas recuperen la mayoría en noviembre, podamos avanzar en el próximo Congreso”, indicó Torres.

PUBLICIDAD

Por dos Congresos consecutivos, el demócrata boricua Ritchie Torres ha propuesto legislación para acelerar la salida de la Junta Fiscal. (Vanessa Serra Díaz)

A mediados de diciembre, Westerman dijo a El Nuevo Día que no ve razón, en este momento, para examinar el funcionamiento de la JSF, que debe renovarse en cualquier momento y tiene cinco funcionarios con nombramientos vencidos, y dos vacantes.

Ayer, 6 de enero, vencieron los nombramientos de otros dos miembros del ente fiscal, el del presidente David Skeel y el del exjuez de quiebras Arthur González.

En diciembre, expiraron las designaciones de Andrew Biggs, Betty Rosa y John Nixon, luego de las renuncias de Antonio Medina y Justin Peterson. Los cinco directivos con nombramientos vencidos pueden continuar en sus puestos, en espera de ser redesignados o sustituidos. Esta será la primera vez que la mayoría de los miembros de la JSF –cuatro de siete– serán propuestos por demócratas.

Otros asuntos pendientes

Por otro lado, ante el Senado estará el nombramiento del puertorriqueño Juan Carlos Iturregui como embajador en República Dominicana, un proceso que puede durar, al menos, un par de meses.

Pierluisi dijo, en tanto, que sus prioridades en el Congreso “son continuar la lucha por el trato igual que nos merecemos como ciudadanos americanos, tanto en los derechos democráticos que no tenemos, así como en el discrimen que sufrimos en programas claves, tales como el SNAP, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Medicare”.

Además, señaló que está confiado en que los potenciales recortes presupuestarias no afecten el acceso a fondos de Medicaid, que por ley representan este año fiscal $3,700 millones y, a partir de octubre, cuando comienza el año fiscal 2025, debe subir a $3,850 millones.

PUBLICIDAD

La crisis presupuestaria

La atención inmediata de los miembros del Congreso estará, sin embargo, en el presupuesto. Tan pronto vuelvan a sesionar, los senadores y representantes tendrán como principal tarea un acuerdo sobre parte del presupuesto –los fondos de los departamentos de Defensa, Veteranos, Agricultura, Transportación y Vivienda–, que expira el 19 de enero.

Aún con un acuerdo sobre esos departamentos, la Cámara baja y el Senado –donde se necesitan 60 votos para aprobar el presupuesto– tendrían que lograr dos semanas después (2 de febrero) un acuerdo sobre el resto de las asignaciones.

Al comenzar el año, los líderes del Congreso no habían acordado una base para el límite de gastos, y seguían divididos en torno a los fondos de asistencia a Ucrania e Israel. En medio de esas pugnas, los republicanos han insistido en que cualquier acuerdo fiscal debe incluir medidas de control de inmigración, que no tienen futuro en el Senado.