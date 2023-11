Washington D.C. – La demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) ha perdido la esperanza de que en este Congreso se apruebe un plan de transición de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP) y que, al menos, haya una vista pública sobre el status político de la isla, debido a la oposición de los republicanos.

“No cuento con el apoyo de los republicanos para transicionar a Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP… No creo que se dé en este Congreso. Es una lucha que tendremos que dar (a partir de) 2025″, indicó Velázquez, el lunes, en el pódcast del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

El gobierno de Puerto Rico presiona en el Congreso para que la isla pueda iniciar, con el aval federal, un proceso de transición del PAN al SNAP. En el Senado y la Cámara baja, hay proyectos que persiguen que el Congreso autorice que el Secretario de Agricultura examine un plan de transición de Puerto Rico hacia el SNAP, que implicaría, quizás en una década, aumentar de $2,900 millones anuales a $4,500 millones anuales la asistencia nuticional.

PUBLICIDAD

Pero la medida, presentada en el Senado por la demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York) y en la Cámara baja por la comisionada residente en Washington, la republicana Jenniffer González, se enfrenta a oposición de los republicanos, según han dicho varios legisladores, entre ellos la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, la demócrata Debbie Stabenow (Michigan).

“Los republicanos han relegado a Puerto Rico al olvido”, dijo Velázquez, al contrastar la atención y las asignaciones para la isla durante los primeros dos años de Joe Biden en la Casa Blanca, en los que la Cámara baja estuvo liderada por Nancy Pelosi (California), con la actitud de la mayoría republicana cameral, que, además, ha estado arropada por un caos interno.

El Congreso acaba de extender hasta septiembre de 2024 la ley agrícola, que había vencido en septiembre pasado y en la que se quiere incluir el plan de transición al SNAP. La legislación, recordó Velázquez, suele aprobarse de forma bipartidista.

Pero, en medio del “desastre” de la mayoría republicana cameral, el Congreso optó por extender temporalmente la ley agrícola hasta septiembre próximo, con el objetivo de continuar las negociaciones y tratar de reautorizarla en 2024 por cinco años. De todos modos, el líder de la mayoría demócrata del Senado y aliado de Velázquez, Charles Schumer (Nueva York), ha dicho que la transición de Puerto Rico al PAN será parte de su agenda prioritaria.

Con respecto al proyecto 2757 de la Cámara de Representantes, que impulsa un plebiscito federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia, Velázquez dijo que el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), ha descartado echar hacia delante el asunto, ante la oposición a que Puerto Rico sea el estado 51 de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Hablé con el presidente del Comité de Recursos Naturales y me dijo básicamente que no apoyaba la estadidad para Puerto Rico y que no iba a realizar ningún tipo de vista pública. No vislumbro que haya mucho movimiento para Puerto Rico en el área del status, como tampoco en muchas áreas que son importantes, como la transición de Puerto Rico al SNAP”, agregó Velázquez, quien ha sido, en el ala demócrata, el principal enlace sobre los temas puertorriqueños.

Pese a que la comisionada González hace caucus con los republicanos de la Cámara baja, Velázquez dijo que no ve oportunidad de que el liderazgo republicano le permita avanzar en esos asuntos.

Velázquez, a su vez, consideró que la oposición del expresidente Donald Trump a la estadidad para Puerto Rico, que sus allegados han reafirmado durante la campaña de las primarias presidenciales, incide en el fuerte rechazo a la estadidad entre los legisladores federales republicanos.

“El Partido Republicano y el Caucus Republicano (cameral) están totalmente controlados por Donald Trump”, afirmó Velázquez.

La legislación 2757, similar a la que fue aprobada en la Cámara baja, bajo mayoría demócrata, una semana antes del cierre de la pasada sesión del Congreso, tiene el apoyo de 77 representantes de la minoría y solo 12 republicanos, incluida González. En el Senado, un proyecto idéntico, el 3231 del senador Martin Heinrich (Nuevo México), es coauspiciado por otros 21 demócratas. La semana pasada se sumó a la medida el demócrata Sherrod Brown (Ohio).

Por su parte, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), ha señalado que, antes de considerar un proyecto que ofrezca la estadidad a Puerto Rico o Washington D.C., debe haber un referéndum en Estados Unidos para determinar si los electores estadounidenses quieren admitir un nuevo estado.

PUBLICIDAD

El gobernador Pedro Pierluisi había expresado esperanza en que Manchin permitiera que la senadora Catherine Cortez Masto (Nevada) convocara a una audiencia sobre el 3231 por medio de su subcomité de Tierras Federales, Bosques y Minería, que incluye asuntos territoriales. Sin embargo, Cortez Masto dijo a El Nuevo Día que el 3231 deberá discutirse en el pleno del comité, que hace una década ni siquiera le dedica una vista pública al debate sobre el status político de la isla.

“Pienso que es (un asunto) para todos los miembros del comité, no un solo subcomité. Deben estar todos los miembros. Es así de importante”, dijo la senadora.