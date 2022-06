La concejal municipal boricua Carlina Rivera ha anunciado su intención de aspirar al Congreso por el distrito 10 de Nueva York que abarcará la parte baja del este de Manhattan y una zona de Brooklyn.

Rivera iría a una primaria el 23 de agosto frente al exalcalde de Nueva York Bill de Blasio, el congresista Mondaire Jones, la ex congresista Liz Holtzman, el ex fiscal federal Dan Goldman y la asambleísta municipal Yuhline Niou.

“Después de dos años de una pandemia que exacerbó las desigualdades entre muchas de nuestras comunidades, la necesidad de que nuestro gobierno se adapte a una nueva generación y a los problemas que enfrentamos nunca ha sido más clara, y los neoyorquinos están hambrientos de liderazgo y una visión que sea tan audaz como pragmático al asumir esas batallas”, indicó Rivera, al hacer su anuncio.

Nacida y criada por su madre puertorriqueña en la parte baja del este de Manhattan (Loisaida), la concejal Rivera fue una organizadora comunitaria en su vecindario, una de las áreas que representa en el distrito 2 de la ciudad.

Ganó su primera elección como concejal municipal en 2017. Fue reelecta en noviembre de 2021.

“Amo esta ciudad y estoy profundamente agradecida por el apoyo que ya he recibido para postularme para el Congreso en el distrito que me crié”, dijo Rivera, al indicar que está “bien equipada para ayudar a brindar soluciones como miembro del Congreso, tal como lo he hecho como miembro del Concejo Municipal”.

La persona que gane la candidatura al Congreso en el distrito 10, con abrumadora mayoría demócrata, será ampliamente favorita para ganar la elección general de noviembre.

En estos momentos hay tres boricuas electos por Nueva York en el Congreso, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres. El otro boricua con plenos derechos en el Congreso es Darren Soto, electo por un distrito de Florida Central.