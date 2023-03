Washington D.C. – El periódico “USA Today” seleccionó a la senadora Ana Irma Rivera Lassen como la mujer del año en Puerto Rico.

El diario destaca que Rivera Lassén, electa por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ha sido primera en varios asuntos, entre ellos ser la primera mujer abiertamente lesbiana en ser electa senadora y antes presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. También fue la primera negra presidenta de la principal entidad que reúne a los abogados y abogadas de la Isla.

Recuerda a su vez que hace medio siglo fundó la organización feminista Mujer Integrate Ahora (MIA).

“Desde que era niña y me dijeron que un juguete, un triciclo, no era para niñas, nunca acepté eso. Cuando estaba en la escuela secundaria y preparatoria trabajé en los derechos de las mujeres. Entonces, cuando comenzó el movimiento feminista mundial, encontré gente en Puerto Rico que pensaba lo mismo que yo. Leí sobre sufragistas en Puerto Rico durante la primera ola de feminismo en Puerto Rico. Conocí a Celestina Cordero, quien era una mujer negra que fundó una escuela para niños en una época en que aún existía la esclavitud. Esto es lo que me trajo aquí, y de ahí en adelante... involucrarme (en el trabajo de derechos humanos) cuando tienes 16 años... una vez que te subes al tren, no puedes bajarte”, indicó Rivera Lassén.

El periódico USA Today publica este mes los perfiles de las seleccionadas mujeres del año a nivel nacional de Estados Unidos, en los 50 estados, Washington D.C. y Puerto Rico.

Según la publicación, han querido homenajear a las personas que hacen diferencia “en la vida de muchos” y “hablan por aquellos que pueden no tener voz, abogando por temas que van desde la salud hasta la igualdad y la justicia hasta el medio ambiente y más”.