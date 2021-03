Washington D.C. – Los expresidentes del Partido Popular Democrático (PPD) Victoria Muñoz Mendoza y Héctor Luis Acevedo se expresaron hoy en contra del proyecto de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que impulsa la libre determinación de Puerto Rico por medio de una Convención de Status y un referéndum con alternativas de status no territoriales ni coloniales.

Aunque consideran que la medida ha sido presentada de “buena fe”, Muñoz Mendoza, exsenadora, y Acevedo, quien fue alcalde de San Juan y secretario de Estado, indicaron que esa legislación devuelve a Puerto Rico “a los años (de 1930) y sus luchas”.

“No es posible hablar de inclusión excluyendo a una de las dos opciones principales del país. No es posible hablar de libre determinación y no respetar la libertad del pueblo de Puerto Rico escoger sus preferencias mediante el voto libre. No se puede hablar de democracia si no hay opciones libres”, indicaron Muñoz Mendoza y Acevedo en una declaración.

También señalaron que la atención debe estar en la recuperación fiscal y económica de Puerto Rico, sujeto desde junio de 2016 a una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de la isla por encima del gobierno electo.

Los dos expresidentes del PPD, que además fueron candidatos a gobernador - Muñoz Mendoza en 1992 y Acevedo en1996-, son miembros de la Junta de Gobierno de esa colectividad, por lo que tienen derecho al voto cuando ese comité se reúna el miércoles para tomar una posición sobre el proyecto de las congresistas demócratas boricuas.

Muñoz Mendoza es hija del fundador del PPD, Luis Muñoz Marín, quien gobernó la isla por 16 años y defendió el concepto del ELA como un nuevo status político autonómico.

Velázquez y Ocasio Cortez encabezan el proyecto de ley 2070 que impulsa vincular al Congreso de Estados Unidos con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales, que puedan ser votadas en orden de preferencia, y sean convocados por el gobierno de Puerto Rico.

La legislación - que tiene el rechazo del gobernador Pedro Pierluisi y el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP)-, fue presentada el jueves pasado con el respaldo de 74 congresistas demócratas y ocho senadores, encabezados por el demócrata Robert Menéndez (Nueva York) e incluyendo al republicano Roger Wicker.

La legislación competirá con otra del congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González - quien es republicana- que impulsa un proceso de admisión de Puerto Rico como estado si los electores votan a favor en un referéndum estadidad sí o no.

“Nuestro pueblo enfrenta grandes retos que disminuyen su calidad de vida y sus opciones de futuro. Hay que superar esos retos desde la epidemia, las escuelas cerradas, la falta de empleos, la deuda, los presupuestos ficticios y la impunidad ante la corrupción por parte de nuestro gobierno”, señalaron Muñoz Mendoza y Acevedo.

Agregaron que “atravesar en el camino de la recuperación un debate de status no parece prudente ni correcto en este momento. Vendrá su día tan pronto salvemos esta crisis y podamos superar la Junta de Control Fiscal retomando una economía de esperanza”.

La legislación de Velázquez y Ocasio Cortez no menciona ninguna alternativa de status. Pero, Velázquez ha indicado que pueden ser la estadidad, la libre asociación, la independencia y “cualquier otra alternativa” fuera de la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha respaldado la legislación y acentuado que la medida abre la puerta a un ELA no territorial ni colonial, una terminología que el PPD ha defendido.

Pero, voces conservadoras del PPD han reaccionado alarmados, por lo que la medida irá a discusión este miércoles en la Junta de Gobierno de ese partido.

El presidente del PPD y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha rechazado que el ELA vigente sea colonial, pese a la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico y estaría vigente, bajo la ley Promesa, por lo menos, hasta junio de 2026.

En una carta del 1 de marzo a Velázquez, Dalmau Santiago notificó que el PPD comenzará un diálogo interno “para encaminar una propuesta de transformación del ELA –a ser presentada ante el gobierno federal–, la cual impulsará un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial”.

Al señalar que el ELA no estaría sujeto a “los poderes plenarios” del Congreso, el PPD puede no querer hablar de un status no territorial.

Con respecto al proyecto pro estadidad, Muñoz Mendoza y Acevedo indicaron que pretende “imponer la estadidad a un pueblo dividido por la mitad”, después de un referéndum en el que esa alternativa obtuvo el 52.5% de los votos, con un status que “no tiene vuelta atrás” y supone la “asimilación como un estado federal”.