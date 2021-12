Llegó la temporada de evaluar todo lo que ha sido este año a punto de culminar, en dónde estamos y para dónde vamos. Especialmente en el mundo de los cruceros el 2021 ha sido un año de grandes retos, pero también de triunfos y grandes lecciones de cómo trabajando unidos, se puede sobrevivir a lo impensable.

Luego del cese de cruceros del 2020, los más optimistas perfilaban el 2021 como el año de la recuperación… hasta que nos dimos cuenta que el virus llegó para quedarse por buen tiempo, que la variante delta era una amenaza real y más recientemente, que la ómicron también puede trastocar los planes.

¿El balance? Sí fue un año positivo y podemos hacernos eco de la frase: “señoras y señores, la pausa terminó”, como han dicho las líneas de barco al reiniciar operaciones, “contra viento, marea y COVID-19”.

Todas las líneas enfatizan el lavado de manos frecuente. (Gregorio Mayí/Especial GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

En la unión está la fuerza

Para muchos, los cruceros fueron el segmento de viajes “más castigado” durante la pandemia, comparados con las aerolíneas en cuanto al tema de la contaminación y propagación del COVID-19. Esto trajo como consecuencia una unión nunca antes vista y los líderes de las compañías de cruceros unieron sus voces y estrategias para ganar la confianza del mundo entero.

“El 2021 es, sin lugar a dudas, el año donde la industria de cruceros retoma la actividad de manera segura con protocolos exitosos. En los últimos seis meses han viajado más de 600,000 personas, con solo el .22% contagiados”, dijo Daphne Barbeito, presidenta de Cruceros To Go. “La ocupación seguirá creciendo y en verano 2022 habrá casi un 100% de acomodo. La estabilización completa llegará para el 2023 si no hay algún revés”, añadió. Barbeito recalcó que no hay otro producto o servicio que sea tan fiscalizado y que garantice niveles de vacunación entre un 95 a 100%.

Para Jorge Ponsa, presidente de Travel Planners & micrucero.com, todas las medidas tomadas y la demostración sólida que han hecho los cruceros, de que se puede viajar seguro, ha brindado confianza a los viajeros. “No navegan con el 100% de ocupación, que es parte de las medidas tomadas por los cruceros como parte de su reinicio, pero ese entusiasmo de los viajeros, traerá buenas reservaciones para el 2022, y en primavera se podría estar viajando al 100% de capacidad, con una recuperación total para el 2023″, dijo.

Autoridades de crucero, como la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA, en inglés), esperan que termine a esa fecha la orden de “Navegación condicional” emitida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), extendida hasta el 15 de enero de 2022.

Terminal de Royal Caribbean en Ft. Lauderdale, Florida. (Gregorio Mayí/Especial GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

El regreso de los cruceros

En junio de este año se reanudaron los viajes desde aguas estadounidenses. Desde el 2020 estaban navegando Costa y MSC Cruises en Europa, y Royal Caribbean, en Asia. Pero fue el Celebrity Edge, capitaneado por la capitana Kate McCue, que navegó por primera vez desde Ft. Lauderdale, el 26 de junio.

Los retos han sido grandes, desde cambios obligados en itinerarios, hasta cancelaciones por parte de pasajeros, tener que traer a su personal nuevamente y muchos de ellos tener que ser readiestrados, pero desde esa fecha, 239 cruceros han navegado, según el reporte de Cruise Industry News.

Medidas que llegaron para quedarse

El reto para mantener a los pasajeros a bordo sin contagiarse es el más grande que enfrenta la industria. Las nuevas medidas para evitar contagios incluyen creación de sofisticados paneles de salud con expertos mundiales, instalación de nuevos lavamanos y sistemas de desinfección, más facilidades médicas y personal médico adicional. Además las líneas que navegan desde Estados Unidos tienen que someterse a estrictos controles y reglas de los CDC.

Pasajeros esperan a hacerse la prueba de COVID-19 en la terminal de cruceros de la ciudad de Seattle. (Gregorio Mayí/Especial GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

La mayoría de líneas de crucero exigen vacunación completa al menos 14 días antes de abordar, y pruebas de COVID-19 negativas, algunas hechas dentro de las 72 horas antes del viaje, y otras hechas el mismo día de embarque, en el puerto, como ha hecho Norwegian Cruise Line y Silversea.

Las líneas que requerían vacunación al 100% de sus pasajeros no permitían llevar niños, algo que cambiando por la autorización para vacunar a los que tienen entre 5 a 12 años. Royal Caribbean sí los permite pero los no vacunados, son identificados con brazaletes.

Aunque la mayoría de servicios y atracciones están funcionando, en algunos no se usan suites termales en los spa, han modificado los bufé para que las comidas sean servidas por el personal (como en los de Royal Caribbean, Silversea y Celebrity Cruises), y se han cerrado los programas de niños.

Un futuro prometedor

Si algo demostró el 2021 es la resiliencia del mundo de los cruceros y que la preferencia de los viajeros en este tipo de vacaciones, continúa. Se espera un 2022 de recuperación y estrenos, con una mayor cantidad de pasajeros navegando.