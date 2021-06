Viajar en crucero representa ahora menos riesgo. Así lo consideran los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC), que flexibilizaron hoy su estricta política para este tipo de viajes, bajando el nivel de alerta de 4 (puesto en abril de este año), a Nivel 3. Además dijeron que la nueva medida es específica para los pasajeros que no están completamente vacunados.

La recomendación de los CDC emitida hoy, indica que las personas que no están completamente vacunadas, deben evitar viajar en cruceros, incluyendo los cruceros de río, a nivel mundial. “El virus se esparce más rápidamente entre personas que están en ambientes cerrados dentro de los cruceros, por lo que la probabilidad de contraer COVID-19 en barcos es alta”, dijo la entidad. “Es importante que las personas que no están completamente vacunadas y tiene riesgo de enfermedad severa eviten este tipo de viajes”, añadieron.

También los CDC indicaron que quienes decidan viajar en cruceros, deben ser sometidos a pruebas de COVID, de uno a tres días antes de su viaje, y de tres a cinco días, después de terminado dicho viaje. Los pasajeros que no estén completamente vacunados, deberán hacer auto cuarentena por siete días, aunque sus pruebas hayan resultado negativas. De no hacerse las pruebas, deben hacer auto cuarentena por 10 días después del viaje.

Los cruceros cesaron operaciones desde marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia del COVID-19, y aunque algunos viajes se han reanudado alrededor del mundo, solo pocas líneas de barcos están navegando. En octubre de 2020, los CDC emitieron unas Guías Condicionadas para Volver a Navegar, que implementaba fases que los cruceros debían seguir, incluyendo cruceros de prueba o garantías de que el 95% de sus pasajeros y tripulantes estarían vacunados.

Las medidas de los CDC han sido confusas y varias líneas de crucero así lo habían expresado. A partir de febrero de este año, ha habido un cabildeo intenso tanto de parte de autoridades estatales de estados como la Florida, y de ejecutivos de líneas de crucero, buscando flexibilizar las medidas. Lo que hasta ahora se tiene claro es que muchas de las compañías exigirán que sus pasajeros estén completamente vacunados al momento del viaje, y que están en el proceso de vacunar su tripulación.

Todavía en el website de los CDC permanecen medidas como usar mascarillas en lugares cerrados (incluyendo en los cruceros) y mantener el distanciamiento social de al menos seis pies. Sin embargo, la mayoría de líneas de crucero han anunciado que esto no es necesario, ya que viajan con pasajeros vacunados.

Las medidas de los CDC aplican a viajes que zarpan desde aguas estadounidenses, los que se esperan reanudar a partir del 26 de junio, siendo el Celebrity Edge, de Celebrity Cruises, el primer barco que navegará.

Ayer Royal Caribbean anunció la posposición de su primer viaje desde Estados Unidos, en el nuevo Odyssey of the Seas, que zarparía desde Ft. Lauderdale, Florida, el 3 de julio. Ocho de sus tripulantes dieron positivo a COVID-19, y la empresa decidió posponer el primer viaje para el 31 de julio. Al momento, el Adventure of the Seas es el único barco de Royal Caribbean que está navegando, pero lo hizo desde Las Bahamas, no desde aguas estadounidenses.

En Europa algunas travesías de barcos de Costa Cruceros y MSC, se reanudaron desde agosto de 2020, y a partir de julio, varias empresas norteamericanas como Norwegian Cruises y Celebrity Cruises, entre otras, también empezarán a navegar, por el Mediterráneo.