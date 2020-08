Mientras muchas personas buscan afanosamente una oportunidad para darse a conocer internacionalmente, para el chef boricua Paxx Caraballo Moll, esa oportunidad tocó a su puerta por casualidad. Ahora, es el protagonista de un nuevo vídeo de Royal Caribbean International, que no solo presenta su comida, sino también sirve de promoción a Puerto Rico.

Caraballo Moll explica que el vídeo se grabó en el 2019 y no tenía idea de cuándo iba a publicarse, pero ahora se mostró sorprendido al verlo, tanto en la página oficial de Facebook de la línea de cruceros, como en su canal de Youtube. Allí lo describen como parte de la nueva generación de cocineros, que inspira a su comunidad dentro y fuera de la cocina.

“Me vinieron a buscar para ese vídeo por recomendación. Unos amigos que viven en Nueva York, me refirieron a otros que vendrían a visitar la Isla, y les gustó mucho mi comida. Al regresar a su casa, contactaron a unos productores que grababan videos gastronómicos y ellos se comunicaron conmigo”, dijo el chef mayagüezano que tiene más de 20 años trabajando y que actualmente es encargado de la cocina de JungleBird, un concepto que define como barra tiki con su cocina tropical, “JungleBaoBao”, inspirada en la mezcla de sabores caribeños y asiáticos.

Pero Caraballo Moll no es un novato, y cuenta con un sólido nombre en la gastronomía local y renocimientos en el exterior, como ser seleccionado como uno de los “Mejor Nuevo Chef 2019” por la revista Food & Wine y ser el primer chef trans en cocinar en el James Beard House de Nueva York. Además trabajó por largo tiempo con el chef Roberto Treviño, en Dragon Fly.

Los platos que elabora el chef Caraballo son sumamente creativos, como el arroz frito kimchi.

Ahora sigue concentrado en trabajar fuerte y preparar platos creativos que incluyen las “Crack Eggplants”, que son berenjenas encurtidas y fritas, con jengibre, tamarindo y se fríen empanadas en maicena, para luego ponerles un toque de miel, un toque picante y uno salado. Al chef le gusta que en su cocina actual puede sacar a flote toda su creatividad, y poder crear platillos de temporada, porque se aburriría si siempre tiene que preparar los mismos.

Algunos de esos platillos los presentó en el vídeo de la línea de cruceros. Pero el vídeo, parte de la tercera temporada de la serie “The Local”, va no solo enfocado en la preparación de los platos, sino en el ambiente de una cocina diferente donde se trabaja fuerte pero donde hay espacio para las risas, el compañerismo, los sueños y el romance, mientras se deja fuera el bullying. Su pareja, Audrey, es su partner en la vida y en el negocio.

La serie, original de Royal Caribbean, donde también habla de la influencia de su abuela en su cocina, muestra espectaculares vistas aéreas del Viejo San Juan y el ambiente de pueblo que permea en las calles, mientras un grupo de amigos juega dómino o billar.

Croquetas de cangrejo es parte del menú de JungleBird.

Los escenarios naturales sanjuaneros se van intercalados en el vídeo con el recorrido de Caraballo Moll buscando productos frescos, un distintivo de su cocina, en la que dice quiere enaltecer al agricultor local, y demostrar que se puede hacer una cocina sostenible y sabrosa, “haciendo las cosas bien como Dios manda, con productos naturales, con amor y en un ambiente pacífico”.

El chef de 41 años empezó a estudiar Arte, pero no terminó, y encontró su pasión en la cocina donde descubrió que también era una expresión de arte que se come, aunque nunca estudió gastronomía. Antes de JungleBird tuvo Baoricua, en Lote 23, de Santurce, donde eran famosos sus “baos”, pero decidió cerrarlo luego del huracán María.

Nunca ha viajado en crucero

Caraballo Moll nunca ha viajado en crucero, aunque confiesa que le llama la atención. “Pero me alegra haber debutado en un vídeo de Royal Caribbean, y poder mostrarle lo que es mi cocina, una pequeña, pero inclusiva, donde somos un grupo de jóvenes que nos sentimos como una familia y tenemos un ambiente de trabajo de respeto por la diversidad, porque muchos hemos pasado por cocinas donde no nos han respetado” concluye, enfatizando que no cree en encasillar a las personas. “No creo en las definiciones de trans, gay o lesbiana; me gusta definirme como un ser humano, que le gusta divertirse y que tiene pasión por la cocina”.