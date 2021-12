La empresa de cruceros Royal Caribbean, confirmó que hay un nuevo brote de coronavirus en uno de sus barcos. El Odyssey of the Seas, que todavía se encuentra navegando por el Caribe en su crucero de Navidad, tiene a bordo 55 pasajeros y tripulantes que dieron positivo a la prueba de COVID-19, por lo que sus pasajeros no pudieron visitar los puertos de Curazao y Aruba.

La empresa dijo a través de su portavoz, Lyan Sierra-Caro que la decisión de no visitar esas islas se tomó en conjunto con las autoridades de esos destinos, por precaución debido a la tendencia actual de casos de COVID-19 en las comunidades de los destinos, así como en la tripulación y pasajeros que dieron positivo a bordo.

“Estos 55 casos entre pasajeros y tripulantes representa el 1.1% de los casos. El crucero zarpó con el 95% de la comunidad a bordo completamente vacunada”, indicaron, confirmando además que todos ellos están completamente vacunados y presentan síntomas leves o están asintomáticos. En Royal Caribbean se exige prueba de vacunación a todos los pasajeros mayores de 12 años, y prueba negativa de COVID antes del viaje, para todos los pasajeros de dos años o mayores. A todos los tripulantes se les hacen pruebas semanales de COVID-19.

PUBLICIDAD

El Odyssey of the Seas, estrenado temprano este año, es el barco más nuevo de Royal Caribbean, y fue bautizado en noviembre en Ft. Lauderdale, Florida. El viaje que está realizando ahora zarpó el 18 de este mes, desde ese mismo puerto, con una duración de ocho noches. Pasajeros y medios como el USA Today reportaron que al día siguiente de zarpar, el barco tuvo que regresar a puerto para dejar una persona enferma, por aparente coronavirus también.

“Seguimos monitoreando la salud de quienes están en este viaje. También se identificaron contactos cercanos y se pusieron en cuarentena para ser monitoreados durante 24 horas”, dijo la empresa en su comunicado oficial, donde también se destacó los estándares mejorados de limpieza y desinfección a bordo, atención médica experta ampliada, que tienen aire filtrado 100% fresco, y que reforzaron la política de mascarillas faciales. Ahora en los cruceros de Royal Caribbean es requisito usar la mascarilla en todo lugar interior, excepto en los momentos de consumo de comida o bebida.

Este es el segundo brote detectado en un barco de la empresa. En el Symphony of the Seas, que llegó a puerto el mismo día que zarpó el Odyssey, se habían reportado otros 48 casos positivos.

Hasta ahora, no se han cancelado viajes de Royal Caribbean por esta situación, pero sí se mantienen en observación. “El mundo continúa navegando por la pandemia de COVID-19 en constante evolución, y continuamos adaptando nuestros protocolos para proteger a nuestros huéspedes, nuestra tripulación y los lugares que visitamos”, dijeron.