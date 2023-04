La convención anual de cruceros Seatrade Cruise Global reúne cada año a miles de visitantes que van a conocer qué hay de nuevo en la industria. La edición de 2023, con casi 10,000 participantes, se celebró en el Centro de Convenciones Broward-Ft. Lauderdale, en Florida, y no en su sede usual de Miami, donde coincidía con el Grand Prix de Fórmula 1. Entre las novedades estuvo el “F&B@Sea”, un gran despliegue de comida y bebida, que es un segmento esencial en cruceros.

Este año, diferente a otros que se han enfocado en presentar atracciones asombrosas y barcos nuevos, el evento principal de Seatrade, “Estado de la Industria”, se enfocó en el tema de moda de los cruceros: la sostenibilidad. Tanto fue el énfasis en esa conferencia que Frank del Río, saliente presidente y CEO de Norwegian Cruise Holdings, LTD, dijo que aunque era importante, no se podía olvidar de la parte fundamental, el cliente.

Del Río indicó que se habían pasado más de una hora hablando de sostenibilidad sin mencionar nada nuevo para los clientes y que el propósito de la industria es proveer unas vacaciones excepcionales para los viajeros. “Aunque no somos expertos en el tema de sostenibilidad, las compañías de barco están haciendo lo que hay que hacer en ese renglón”, sostuvo.

Uno que por cierto apasiona a Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de la División de Cruceros de MSC Cruises y presidente global de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). Vago, acompañado de otros ejecutivos de líneas de cruceros, como Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, destacó la importancia de la información correcta y la colaboración con destinos para cuidar sus tesoros naturales y llevar viajeros que respeten el ambiente. “Hay que trabajar de cerca con los destinos más sensitivos a temas ambientales y llevarles datos reales para que no tomen decisiones con datos incorrectos. No solo estamos buscando crear una mejor navegación, sino un mundo mejor”, dijo al concluir su mensaje.

Otro tema que no se pasó por alto fue la disparidad de precios entre las vacaciones terrestres y las de crucero, que mientras resultan positivas para el viajero por ser estas últimas más económicas, pueden afectar la economía de la industria, por lo que hay que trabajar en llevar el mensaje del valor que representa todo lo que se recibe en unas vacaciones de crucero.

El mensaje de este año, “Moving Forward”, que deja atrás ya el tema de la pandemia y se enfoca en el futuro, fue uno de positivismo, apoyado por los datos de CLIA, que muestran que entre 27 a 30 millones de pasajeros viajarán este año en cruceros y que para el 2026, lo harán unos 39 millones de personas, que representa un 30% más que los que viajaron en el 2019, un año récord para los cruceros.

Comida y bebida

No es novedad que en casi todos los cruceros se come muy bien, pero las líneas de barcos buscan continuamente innovar y, de paso, lograr más efectividad y bajar costos. Este año se celebró el primer “F&B@Sea” o “Food & Beverage at Sea”, un evento de dos días, separado, en las facilidades del Terminal 2 de Port Everglades, justo al lado del Centro de Convenciones.

El segmento de comida y bebida en cruceros es uno millonario, que genera unos $2 billones en promedio, y que así como es parte de la experiencia viajera, representa casi una industria separada.

En el “F&B@Sea”, vimos de todo, desde demostraciones de comida hasta de cocteles, incluyendo muchos sin alcohol, una tendencia creciente que dijeron se ha visto en los viajeros.

Para comer, podían verse desde pizzas más fáciles y rápidas para cocinar, hasta una amplia gama de productos hechos a base de plantas, para los que buscan los “plant-based” food, tan de moda últimamente. Además, variedad de mariscos, incluyendo langostas frescas, atendiendo la importancia que se está dando en los cruceros a servir comida más fresca, local, pero además sustentable, una gran tendencia.

Muchos de esos vendedores de productos venían desde muy lejos, y era su primera vez ante ejecutivos de cruceros a quienes querían convencer de que eran la mejor opción de sazones, mariscos, carnes y vegetales, además de postres, incluyendo hechos por empresas familiares, como flanes hechos en Tampa, Florida. Otros presentaban simplemente sus utensilios, cubertería y otros accesorios.

También se notó la importancia de la tecnología, que seguirá desarrollándose, especialmente en su uso en los menús de los restaurantes, que pronto podrían ser completamente digitales.

“Para nosotros es importante cambiar la percepción de lo que es la comida y bebida en el mar. La idea de que esto se trata solo de cantidad, requiere que sigamos educando al viajero, pues eso no es correcto”, dijo Cornelius Gallagher Jr., vicepresidente de Operaciones de Comida y Bebida de Celebrity Cruises.

El éxito de este primer evento no dejó dudas de que efectivamente hay cantidad, pero la calidad y creatividad se impondrán ante un viajero cada vez más sofisticado que busca opciones más saludables, frescas y muy creativas. Además, es un viajero enfocado en probar sabores auténticos de los destinos, así que pronto veremos más “tours” culinarios, incluso en líneas de barcos que no son premium o de lujo.

El barco del próximo siglo

El evento fue aprovechado por el Grupo Meyer para presentar un concepto de lo que será el barco del futuro. El grupo, que tiene astilleros famosos en Papenburg, Alemania, y Turku, en Finlandia, ha sido responsable de la construcción de algunos de los barcos más modernos del mundo, incluyendo el nuevo y más grande del mundo, Icon of the Seas, de Royal Caribbean, que navegará en el 2024.

Su concepto aerodinámico “Reverse” muestra preliminarmente cómo luciría un barco en el año 2100, con fachada cerrada en cristales, con áreas de jardinería, plataformas para aterrizajes de drones y áreas centrales públicas como punto focal en el interior del barco. La estructura de cabina será completamente distinta, y habrá un sistema modular, todo diseñado con materiales más sostenibles y uso eficiente de energía, con células solares y energía del viento. Además, tendría restaurantes pequeños, “que sirvan más como lugares de reunión social porque creemos en que gran parte de los nutrientes se consuman concentrados, tipo píldoras”, dijo Tim Krug, del Grupo Meyer.

La magia de Disney Cruise llega a Asia

Llegaron muy calladitos, pero hicieron un gran anuncio, que fue más bien una confirmación de rumores que sonaban hace tiempo. Disney Cruise Line anunció junto a la Junta de Turismo de Singapur, que tendrán un crucero allí, el séptimo de la flota, al menos por cinco años a partir de 2025.