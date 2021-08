El “fun” está activado oficialmente. La alegría, risas y emoción eran palpable en el muy esperado primer viaje del Carnival Mardi Gras, el barco de Carnival Cruise Line.

Su primer viaje zarpó el sábado 31 de julio, desde Puerto Cañaveral, en Florida, con más de 4,000 pasajeros a bordo. Este no es solo motivo de celebración para Carnival sino es muy significativo también para la isla, ya que será el primero con pasajeros que llegará a nuestra bahía de San Juan, este martes, 3 de agosto, luego de más de 16 meses sin recibir un crucero con pasajeros.

El crucero Carnival Mardi Gras a su llegada a Puerto Cañaveral, en Florida, antes de su viaje hacia San Juan. (Magnafoto)

Listo para navegar desde diciembre de 2020, cuando fue entregado oficialmente en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, donde fue construido, y con un estreno pospuesto en múltiples ocasiones debido a la pandemia del COVID-19, en un vistazo inicial que le dimos, no quedaron dudas que representa un antes y después para la línea de cruceros.

Balcón de la Suite Havana en el crucero Carnival Mardi Gras.

“Es un game changer verdadero y para nosotros, como si fuera nuestro bebé. Pasamos por las mismas etapas, y tiempo de espera que para tener un hijo”, dijo jocosamente Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line durante la presentación a la prensa, previa al viaje inaugural del barco, el primero en navegar en Norte América propulsado por gas natural licuado.

Una emocionada Duffy destacó la incertidumbre que han tenido durante el receso por la pandemia, llena de reservaciones, cancelaciones y posposiciones. Durante la presentación hicieron el corte de cinta para varios de sus espacios y atracciones más esperadas, como Bolt, la primera montaña rusa en el mar. Dar la “trillita” en el vehículo tipo motora para dos personas, alrededor de la chimenea del barco, es toda una experiencia divertida a un costo de $15 por persona.

Aunque es la máxima atracción por lo novedosa, el barco tiene suficientes experiencias gratuitas, tanto deportivas como de entretenimiento para toda la familia, especialmente en el mismo Ultimate PlayGround, los decks superiores donde además de Bolt está el parque acuático, mesas de billar, cancha de baloncesto y entramado en soga. También las infaltables piscinas y jacuzzis, incluyendo una en el área exclusiva para huéspedes de las cabinas y suites Havana.

Como es costumbre en los barcos del “fun” como les llama Carnival, hay abundancia de espacios con música en vivo, espectáculos teatrales, shows de comedia, y como novedad, haciendo honor a su nombre, un área de “French Quarter”, con temática del Mardi Gras y el bar The Brass Magnolia.

Muchas novedades

Las diferencias del enorme barco, el más grande de Carnival, que desplaza 180,000 toneladas gruesas, empiezan desde el exterior. En su casco, tiene los nuevos colores que tendrán ahora todos los barcos de Carnival, azul marino y blanco, con una fina línea roja.

Al entrar se nota la amplitud en sus salones principales y la importancia puesta a la tecnología. El Grand Central, su enorme atrio de tres niveles, tiene una pared que lo transforma, desde un lugar para sentarse a ver el mar, todo en cristal, durante el día, a un espacio de fiesta y actividades nocturnas con pantallas interactivas.

Alrededor hay cafés, restaurantes y tiendas, esto último un aspecto evidentemente ampliado, con más opciones y mercancía del brasileño Romero Britto.

Para seguir con los estrenos, el Mardi Gras tiene su propio terminal en Puerto Cañaveral, listo hace varios meses. El Terminal 3, moderno y amplísimo, tiene la mayor área privada de registro para pasajeros en suites que hemos visto en un terminal de cruceros.

Bolt es la montaña rusa del crucero Carnival Mardi Gras.

Múltiples opciones gastronómicas

Otro aspecto donde se notan los cambios son las opciones gastronómicas, la mayoría distribuidas entre el deck seis al ocho. Nuevo tienen a Chibang, con comida mexicana y china; Emeril’s Bistro 1396, (para jambalaya, y Natchitoches Meat Pies, típicas de Luisiana, simialres a nuestros pastelillos); el Rudi’s Seagrill, del Master Chef Rudi Sodamin y el Guy’s Pig & Anchor y Cervecería, además de un área de Street Food, (dumplings de cerdo y Philly Cheesesteak Fries) y el Big Chicken, en alianza con Shaquille O’Neal. Otros clásicos de Carnival, como La Cucina del Capitano y Fahrenheit 555 Steakhouse, fueron ampliados, y hasta tienen una “Carnival Kitchen”, una escuela de cocina para hacer sushi, pastas y postres ($30 por clase).

En el crucero Carnival Mardi Gras está el restaurante Chibang que tiene menú chino y mexicano.

También cuenta con gimnasio, salón de belleza y el enorme Cloud 9 Spa, con numerosos salones de tratamientos y masajes, y el área de la Thermal Suite, relajante y elegante, aunque nos hubiera encantado que tuviera cristales para ver el mar.

Con la llegada del Mardi Gras, ya Carnival tiene su sitio entre los más grandes del mundo. Su capacidad es de 5,200 pasajeros y más de 2,000 tripulantes. Sus más de 2,600 cabinas y 180 suites de 11 categorías, tienen un concepto renovado, con opciones para todos los gustos y presupuestos, entre ellas las cabinas y suites “Havana”, clásicas y con terraza privada, hasta unas más contemporáneas con balcón, con decoración en tonos azules, mucho espacio de almacenamiento y numerosos conectores para electrónicos.

El barco tendrá viajes semanales hacia el Caribe, y entre otros destinos visitará también Amber Cove, en Puerto Plata, República Dominicana.

El Carnival Mardi Gras viaja con el 95% de sus pasajeros vacunados. A los pasajeros que no tienen las vacunas se les requiere además de pruebas de COVID-19 negativas, que tengan un seguro de viajes. No obstante, en la isla ya la Autoridad de los Puertos, el Departamento de Salud y la Compañía de Turismo anunciaron que aquellos pasajeros no vacunados, aunque tenga prueba negativa, no podrán desembarcar en San Juan.