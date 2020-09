Royal Caribbean confirmó hoy que fue un error la publicación de nuevos itinerarios que incluía a San Juan como puerto base para el verano de 2021, en su barco Vision of the Seas.

Lyan Sierra-Caro, portavoz de la empresa dijo que por error publicaron información incorrecta pero que en este momento, no hay cambios que anunciar en su ruta de barcos. “Como siempre seguiremos mirando oportunidades para asegurar a nuestros huéspedes la mejor experiencia de cruceros y anunciaremos cualquier cambio que sea necesario”, dijo.

El tema corrió como pólvora ayer en varios medios sociales y despertó una esperanza para los viajeros de crucero local y para la industria turística en general. El tener un barco como puerto base siempre es motivo de alegría y expectativa para cada destino por el impacto económico positivo que representa, pero además es una ventaja para los viajeros locales, que no tienen que viajar a otro puerto de embarque. Esto hace que las vacaciones sean más accesible para muchas personas, especialmente porque abarata costos al eliminar boletos aéreos.

Hasta el momento y según la información publicada en la página web de Royal Caribbean, el Vision of the Seas sigue sin cambios en su itinerario pautado para el 2021. Durante el verano navegará desde Barcelona, España, visitando varios puertos del Mediterráneo. Todavía no se sabe si el receso obligado por el coronavirus provocará algún cambio.

El que sí estará en San Juan, si no hay modificaciones, será el Freedom of the Seas, otro barco de la empresa, pero solo hasta abril de 2021, para luego reposicionarse en New Jersey, y regresar en noviembre a Puerto Rico. Ahora el itinerario que originalmente tendría, saliendo desde San Juan hasta ese mes, está sujeto a confirmación, una vez se reanuden los viajes en cruceros, lo que se espera sea a partir del 1 de noviembre de este año.

La probable llegada del Vision of the Seas se comentó justo tras Carnival Cruise Line confirmar esta semana la venta del Fascination, el barco que salía desde San Juan todo el año, y en el que viajaron miles de pasajeros puertorriqueños.

El Fascination es uno de los 18 barcos de Carnival Corporation que han sido vendidos durante la pandemia, y aunque no se ha confirmado, la posibilidad es que se lleve a desguace en Aliaga, Turquía, para ser desmantelado.