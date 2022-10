Norwegian Cruise Line eliminará a partir del 4 de octubre, todos los requisitos relacionados al COVID-19. Con esto sus pasajeros no tendrán que haberse vacunado contra el virus, ni tampoco hacerse pruebas previas al viaje. Además no tienen que usar mascarillas a bordo, aunque este requisito había sido eliminado previamente.

La empresa dijo en un comunicado que la actualización de sus guías de salud y seguridad es resultado del progreso positivo en la salud pública que ahora están más alineadas con otras organizaciones de viajes globales.

“La salud y seguridad han sido siempre nuestra primera prioridad; de hecho, fuimos los líderes en esto desde el principio de la pandemia”, dijo Harry Sommer, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line. “Muchos viajeros han estado esperando pacientemente para tomar sus esperadas vacaciones en el mar y nosotros no podemos esperar para celebrar su regreso”, añadió.

Aunque los protocolos contra el COVID-19 se habían empezado a flexibilizar, y desde el 3 de septiembre no se requería estar vacunado, los pasajeros que no presentaban prueba de vacunación, tenían que mostrar una prueba negativa de COVID-19. Además, en esa fecha eliminó el requisito de pruebas y vacunas para los menores de 11 años, algo que alivió a las familias viajeras que no querían vacunar a sus hijos o someterlos a pruebas de covid.

La línea de cruceros enfatizó en que sí seguirá cumpliendo los requisitos de viaje que establezcan los destinos, ya que algunos solicitan pruebas para poder entrar, como Grecia. La empresa pidió a los viajeros que revisen los requisitos actualizados en www.ncl.com/travel-requirements-by-country.

Todas las líneas de crucero son más flexibles ahora

Disney Cruise Line fue la última en anunciar la flexibilización de su política de salud, y anunció que a partir del 14 de octubre, pasajeros del Disney Wish, Dream, Fantasy y Wonder no necesitarán estar vacunados, pero recordó que esto es altamente recomendado. Para el Disney Magic la nueva medida empieza el 7 de noviembre. Quienes están vacunados y presenten la evidencia, no necesitan pruebas negativas de COVID, los que no, deberán hacerse la prueba uno o dos días antes del viaje. Pasajeros de cuatro años o menores, están exentos de requisito de vacuna y pruebas.