A solo tres meses de terminar el 2023, cuando el año finalice y se pase revista sobre la industria de cruceros, el balance no dejará dudas de que este ha sido un gran año para ellos. Los barcos están navegando llenos en su mayoría, y tanto el feriado de Acción de Gracias como Navidad, son fechas de viajes muy populares, lo que impactará positivamente el resumen de año. Mientras tanto, los anuncios y el entusiasmo de los ejecutivos de las líneas de crucero no se detienen.

Estas son las novedades más recientes:

Norwegian Cruise Line impacta la industria con su anuncio de más cabinas para “solos”

El anuncio de que Norwegian Cruise Line tendrá casi 1,000 cabinas disponibles para viajeros solos en toda su flota, impresiona mucho más allá de hablar del número. Esta decisión va a crear tendencia en la industria de cruceros, igual que lo hicieron cuando anunciaron las primeras cabinas para viajeros solos en los barcos de mar. Fue para el 2010, al estrenar el Norwegian Epic, que debutaron las “Studio Cabin”, y aunque pequeñas, cumplieron muy bien con las expectativas de estos viajeros, que no tuvieron que pagar por primera vez una tarifa doble, aunque viajaran solos. Además, acababa con la tendencia más antigua (casi desaparecida ya), de tener que compartir una cabina con alguien prácticamente desconocido, una opción que era la única para algunos viajeros, que no contaban con el presupuesto del alto pago, conocido como el “single supplement” y que de otra manera no hubieran podido navegar.

La llegada de estas Studio Cabins, fue tan popular, que de ahí en adelante se empezaron a incluir cabinas para viajeros solos en los diseños de muchos de los barcos nuevos de otras empresas y los barcos de río también han integrado varias. Sin embargo, siguen siendo pocas considerando la gran demanda que tienen.

Ahora, Norwegian ofrecerá opciones más grandes, con ventana y balcón, para el que desee más comodidad. Los precios y disponibilidad dependerán del destino y la demanda. Las tres nuevas categorías son “Solo inside”, “Solo Oceanview” y “Solo Balcony”, y aunque ya se pueden reservar, estarán disponibles para viajes desde el 2 de enero de 2024. Los viajeros podrán usar el “Studio Lounge”, en los barcos que lo tienen, destinado a quienes reservaban “Studio Cabins”.

David J. Herrera, presidente de Norwegian Cruise Line, dijo que se han dado cuenta de la creciente demanda de personas que buscan viajar solas. Esto avalado por estudios independientes y también por las reservaciones que hacían viajeros solos en cabinas regulares de sus barcos, que no son studios. Estas últimas no están en todos los barcos, tienen gran demanda, son limitadas en número y usualmente se llenan como mucha anticipación a cada viaje.

La buena noticia para los viajeros que viajan solos, es que según el anuncio de la empresa, pueden esperar pagar menos que en una habitación doble tradicional.

Celebrity Ascent en pruebas finales

El viaje inaugural del Ascent será el 3 de diciembre. (Suministrada)

El nuevo barco de Celebrity Cruises, el Celebrity Ascent, pasó con éxito sus pruebas de mar abierto, una etapa decisiva en la construcción de un barco. El Ascent demostró en esas pruebas que cumplía con las habilidades de maniobrabilidad diseñadas para probar las capacidades funcionales y operativas del barco.

Los hermanos capitanes del barco, Demetrios y Tasos Kafetzis, estaban al timón para supervisar las pruebas realizadas en el Golfo de Vizcaya, cerca del astillero Chantiers de l’Atlantique en St. Nazaire, Francia, donde ha estado en construcción. Además, cerca de 200 miembros de la tripulación estaban a bordo para probar el equipo del barco de proa a popa.

El Celebrity Ascent es el cuarto de la clase Edge, precedido por el Celebrity Edge, el Apex y el Beyond.

El viaje inaugural será el 3 de diciembre, desde Port Everglades, su puerto base en Ft. Lauderdale, Florida, pero tendrá uno previo especial, de cuatro noches. Sus travesías regulares serán de siete noches por el Caribe oriental y occidental. En verano de 2024 irá al Mediterráneo, con itinerarios de nueve noches por la Riviera italiana y Francia, o 12 nohes, por Italia y Grecia.

Reservaciones para Celebration Key

Siguen las noticias sobre nuevos destinos en Bahamas para viajeros de cruceros, y la más reciente la trajo Carnival Cruise Line, con su Celebration Key, el primero diseñado exclusivamente para viajeros de esa línea de cruceros.

Ya están disponibles las reservaciones para este nuevo destino que estrenará en julio de 2025 y al que irán ya confirmados, 12 de sus barcos. Estos navegarán desde ocho puertos base, incluyendo Miami, Ft. Lauderdale, en la Florida, Nueva Orléans, Baltimore y Galveston, Texas, entre otros.

Faltan muchos detalles por revelar, pero se sabe que Celebration Key estará en el sur de la isla de Gran Bahamas, y que los viajeros tendrán acceso directo hasta allí. Los barcos llegarán al puerto adyacente, que tiene capacidad para dos barcos grandes simultáneos tipo Excel.

Las Bahamas ha sido históricamente el destino favorito de las líneas de crucero para crear destinos exclusivos para viajeros, como es el caso de Disney Cruise Line, Royal Caribbean y MSC Cruises,