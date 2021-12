Cuando volvíamos a divisar a lo lejos la luz al final del túnel, llegó la variante ómicron para recordarnos, otra vez, que el tema del COVID-19 no se ha terminado. Pero a estas alturas, muchos viajeros habían hecho sus planes de vacaciones para viajar no solo en Navidad, sino en enero y los meses venideros. Nuevamente los cruceros se han visto afectados por la pandemia y son muchos los que se preguntan qué hacer ante esta nueva variante. Si vas a viajar en cruceros, aquí te contamos lo que debes saber:

1-Los viajes en crucero no se han cancelado- En su mayoría siguen vigentes en las fechas pautadas. Pero ojo, sí muchos han tenido que modificarse, haciendo cambios de itinerarios al no permitírsele la entrada a varios destinos ante brotes a bordo. En muchos casos se otorgan créditos para usar a bordo; esto depende de cada crucero. No solo Puerto Rico ha impuesto reglas nuevas, sino en lugares como Aruba, Curazao, Bahamas, St. Kitts y Barbados también. Incluso en Panamá, donde estuvimos a mediados de este mes, tuvimos que hacernos prueba en el crucero para entrar al país.

2-Si vas a viajar desde San Juan en el Explorer of the Seas, hasta el momento, esos viajes no se han cancelado- Royal Caribbean ha estado hermético y no ha dicho qué va a pasar con estos viajes que zarpan todos los domingos desde nuestro puerto. Si tienes reservaciones, considera que se realizarán hasta que no recibas comunicación de lo contrario, de tu agencia de viajes o de Royal Caribbean.

3-Si tienes reservaciones y no quieres viajar- Las líneas de cruceros continúan brindando opciones para quienes cancelan a última hora, ya sea porque estén enfermos o porque les preocupa enfermarse a bordo. Pero cada una tiene sus políticas distintas. En algunos casos te devuelven el dinero pagado, en otras te dan un crédito para un viaje futuro (FCC, en inglés), y otras pueden aplicar penalidad. Consulta antes de cancelar.

4-Volvieron las mascarillas- Aunque se había flexibilizado esa política de usar mascarillas a bordo, ya líneas como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line las están requiriendo nuevamente en todo espacio interior en el barco, con excepción de cuando se está comiendo o bebiendo. Otras podrían seguirle. Estas medidas son temporeras y se espera que se eliminen una vez termine la nueva emergencia de salud.

Barcos de Royal Caribbean en Coco Cay. Foto: Gregorio Mayí (Suministrada)

5-Para los adultos, la mayoría de cruceros requieren estar vacunado completamente, pero no es requisito tener el “booster” o refuerzo- Aunque se ha hablado mucho de ese tema, al momento solo dos líneas europeas, Cunard y P&O requieren el “booster” para abordar. No se sabe si en algún momento lo pedirán la mayoría de las líneas de barco. Para viajar con niños, consulta las medidas, ya que varían. En todos se requiere llevar prueba de COVID-19 negativa.

6-Si te enfermas a bordo- Por tu salud y la de otros, si tienes síntomas, no viajes. Por un lado, no podrás disfrutar del viaje y por otro, podrías contagiar a otros. Pero si te enfermas durante la travesía, comunícate con la oficina médica del barco. Te harán la prueba y te pondrán en aislamiento si resultas positivo. Llevarán la comida a tu cabina, y podrían cambiarte a otra, en un área determinada para ello. Si tus acompañantes se ponen o no en cuarentena, estará determinado por los protocolos del crucero. En estos casos, los costos de atención médica los están cubriendo la mayoría de los cruceros.

7-Se impone la flexibilidad nuevamente- Si decides viajar, tienes que saber que puede haber cambios de último minuto, y esto incluye no solo en los destinos a visitar, sino también a bordo. En ocasiones han tenido que cancelar algunos shows o cerrar bares o restaurantes. Con protestar no lograrás que cambien esas decisiones.

8-Si tienes un viaje en el futuro inmediato- Decide si continuarás o no con tus planes. Eso de cancelar el viaje o seguir con él, es una decisión personal. Aunque según muchos expertos en salud, como el Dr. Anthony Fauci, el ómicron es extraordinariamente contagioso, como dijo en una entrevista con ABC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), reportaron que el pico podría alcanzarse en enero, aunque esto puede cambiar. Esto quiere decir que para tu viaje futuro podrías esperar antes de tomar una decisión final, pero siempre consultando las políticas de cancelación. Evalúa tus condiciones y riesgos de salud y la de tus viajeros antes de decidir.

9-Informarte es clave. No des nada como final y firme en el tema de los viajes. Lo que es real hoy, podría variar en dos semanas. Por eso tienes que mantenerte al tanto de los cambios y requisitos de tu línea de cruceros; cada una es distinta, pero han sido bien efectivas en actualizar sus protocolos y publicarlos en sus páginas web. Además tu agente de viajes te ofrecerá la información más reciente.