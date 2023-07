Buena sazón, variedad y comida a casi toda hora, tanto incluida como en los restaurantes de especialidad, definen la experiencia gastronómica en los barcos de Carnival Cruise Line. Pero de ahora en adelante, habrá todavía más opciones y nuevos menús en los barcos de toda la flota.

Los cambios fueron anunciados por la empresa de cruceros, que había estado probando los nuevos menús en el Carnival Dream. Estos, que son para sus comedores principales, (todos incluidos en la tarifa del crucero), estarán disponibles en las cenas. Las opciones fueron escogidas y curadas por su principal oficial culinario, el chef Emeril Lagasse.

Algunos de ellos forman el “Emeril Slects” como una recomendación personal del celebrity chef, quien destacó en un comunicado que para él, la comida es un arte que siempre evoluciona, y que ahora los pasajeros de los barcos de Carnival, tendrán más opciones de platos internacionales, sin dejar algunos que son favoritos de siempre.

El reconocido chef Emeril Lagasse está al frente de la nueva propuesta culinaria. (Suministrada)

Los próximos barcos que tendrán los nuevos menús son el Carnival Horizon, el Sunrise, Vista, Radiance y Mardi Gras, este último, uno de los más nuevos de la flota y se espera que para principios de 2024, ya todos los cruceros de ellos tengan estas novedades culinarias.

Además, tendrán platos de los restaurantes de especialidad, por costo adicional, una tendencia que se ha visto en las otras líneas de crucero de incluir opciones más gourmet en sus comedores principales. Entre las novedades tendrán un “Hawaiian Shrimp Poke”, como aperitivo, que combina aguacate, edamame, arroz y salsa cremosa picante; rollos de pato asado, y como platos principales, cordero asado con pasta Pappardelle, y pez espada al grill. Del grupo de “Emeril Selects” se destacan los bizcochos de cangrejo y camarones, el salmón al BBQ con salsa Worcestershire, así como el carpaccio de carne.

Conociendo que sus fans aman el famoso postre del Bizcocho de Chocolate tibio, con mantecado, aclararon que lo seguirán teniendo en su menú.

El famoso bizcocho de chocolate con mantecado, continúa en el menú al ser uno de los favoritos. (Suministrada)

Más puertos con reconocimiento facial

Los quioscos con tecnología biométrica de reconocimiento facial han llegado para quedarse y ayudar a los viajeros y a la industria de viajes en general, a hacer los procesos de desembarque en Estados Unidos, más fáciles y rápidos. Carnival, que ya utilizaba varios de estos kioscos en algunos puertos, anunció que extenderá este servicio en alianza con el Sistema de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La empresa dijo que ya más de tres millones de viajeros se han beneficiado de esta tecnología al desembarcar, ya que está disponible en nueve de sus 14 puertos base en Estados Unidos, incluyendo el de Miami y el de Puerto Cañaveral, ambos en Florida.

Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line, definió el sistema como eficiente y uno que da un sentido de seguridad al pasajero, al saber que su información está protegida.

Cuando los pasajeros llegan de un crucero “closed loop”, (que embarca y desembarca en un mismo puerto estadounidense), si está equipado con esta tecnología, solo tienen que tomarse una fotografía, que es comparada biométricamente en segundos con la que tienen en sus pasaportes o visas. “El sistema es exacto en el 98% de los casos y agiliza un 30% el tiempo del desembarque”, indicaron.

Aunque los viajes en cruceros son una modalidad de vacaciones favorita, que recibe innumerables elogios, el proceso de desembarque típicamente ha sido criticado. Por eso, las líneas de crucero han establecido varias iniciativas como el desembarque express, o por su cuenta, para quienes pueden llevar sus maletas, una opción ideal si no se viaja con niños, o no necesita asistencia para caminar. Con eso bajan a puerto más rápidamente, evitan pasar tiempo recogiendo sus maletas y pueden ir directo al kiosco de reconocimiento facial, si aplica. Incluso si no tiene esta tecnología disponible, siempre que se pueda se recomienda el desembarque rápido con el que también ahorrará tiempo.