¿Qué trae el nuevo crucero Disney Destiny?

Una de las grandes sorpresas fue el anuncio de la experiencia gastronómica inspirada en “The Lion King”, una leyenda que ha trascendido generaciones y que sigue siendo muy popular. El “Pride Lands: Feast of The Lion King” fue descrita como un festín para los sentidos, con menú temático mientras se escuchan canciones icónicas, como “Circle of Life” y “Kakuna Matata”, y se recrean momentos legendarios de The Lion King. Con representaciones de animales y naturaleza, gracias a la iluminación y efectos especiales, en ella se podrá ver amaneceres y atardeceres durante la comida.