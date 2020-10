Royal Caribbean continúa haciendo cambios a sus itinerarios desde San Juan. Al anunciar las modificaciones para la temporada de invierno 2021, llegó la noticia de que el crucero Freedom of the Seas no tendrá a San Juan como puerto base durante la temporada de invierno del próximo año. Ahora la empresa de cruceros indicó que será el Explorer of the Seas el que haga los itinerarios por el Caribe que le correspondían al Freedom.

El Explorer of the Seas es un barco más pequeño que el Freedom, de la misma clase del Adventure of the Seas, barco que causó furor en Puerto Rico y tuvo años a San Juan como puerto base. El Explorer desplaza 137,308 Toneladas Gruesas y tiene una capacidad de 3,286 pasajeros en ocupació doble. Pero ahora el cambio con el Freedom representa no tener en casa uno de los barcos más grandes y modernos de la empresa, sino uno más pequeño y seis años más antiguo, que debutó en el 2000. El Freedom estrenó en el 2006, pero además fue renovado completamente este año, algo que creó aquí grandes expectativas, pues quedó como nuevo luego de una inversión de $116 millones, aunque solo logró tener un viaje antes de la pandemia. Su desplazamiento es de 156,271 Toneladas Gruesas y su capacidad de pasajeros es de 3,934 en ocupación doble.

El Explorer, cuya renovación para verano de este año fue pospuesta debido a la pandemia, estaba supuesto a salir desde Miami, desde donde ahora lo hará el Freedom. Este último tendrá viajes de tres y cuatro noches hacia Bahamas y para un “Perfect Day at Coco Cay”, la isla privada de Royal Caribbean.

Este no es el primer cambio que ha hecho la empresa de cruceros a sus itinerarios que tienen a San Juan como puerto base.

De hecho las modificaciones han sido la orden del día, provocando especulaciones y confusión entre los viajeros. En septiembre y luego de haberlo negado rotundamente, confirmaron que el Vision of the Seas saldrá desde San Juan por una temporada. Ese barco es uno pequeño, estrenado en 1998 y ha sido renovado en varias ocasiones. Tiene capacidad para 2,416 pasajeros y desplaza 78,340 toneladas gruesas. Todos los barcos de Royal Caribbean tienen itinerarios alternos por varias islas del Caribe.

Quienes ya tenían reservaciones en el Freedom deben comunicarse con su agente de viajes o con Royal Caribbean para conocer sus opciones de cambios o cancelación de viaje.

Este anuncio de Royal Caribbean incluyó también al Allure of the Seas, que se dijo que navegará ahora desde Ft. Lauderdale, en vez de Galveston, Texas y otros realizados para Australia y Nueva Zelandia. Según el comunicado oficial de la empresa, fueron hechas basadas en estudios de mercadeo y el “feedback” recibido por viajeros y socios de la industria.

La modificación de itinerarios han sido la orden del día en algunas líneas de crucero debido a la pandemia del Covid-19, al prolongado cese de operaciones y a la incertidumbre que se siente en la industria de viajes en general.