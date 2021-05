A casi 18 meses de cumplirse el cese de viajes de cruceros debido a la pandemia del coronavirus, por fin las noticias alentadoras superan las que no lo son. En el mundo de los barcos hay estrenos, nuevos itinerarios, buenas noticias y reanudación de viajes a la vista. Aquí te recopilamos qué está pasando por los mares y ríos, donde como verás hay buenas nuevas, lo que equivale a decir que si no lo has hecho, ya puedes ir mirando opciones para tus futuras travesías que ahora más que nunca se sabe que regresarán pronto.

Las suites que más están dando de qué hablar

Disney Cruise Line no escatima cuando se trata de dar noticias que recorren el mundo, y la más reciente está relacionada con su crucero Disney Wish, que estrenará en el 2022. El Wish tendrá la Wish Tower Suite, la más exclusiva de la línea de cruceros, con un diseño ultra elegante y moderno inspirado en “Moana”, de Walt Disney Animation Studios.

Con 1,966 pies cuadrados, (del tamaño promedio de una casa completa), y la primera de dos pisos de Disney Cruise, estará ubicada justo en una de las icónicas chimeneas rojas de sus barcos. Ofrecerá vistas incomparables al mar desde cada uno de sus espacios. Con capacidad para ocho afortunados pasajeros, tendrá dos habitaciones principales y una para niños, además de una biblioteca convertible a otra habitación. También tendrá sala de estar, comedor abierto, cocina grande, y bar, dos habitaciones con camas king y “walk-in-closets”. Además tendrá cuatro y medio lujosos baños, incluyendo unos con doble lavamanos, bañera y ducha. También tendrá “wet bar”, un menú exclusivo de almohadas, atención personalizada de un equipo de concierge y experiencias por anunciar, para hacer de ese viaje uno tan especial como la suite. Como ven, el incuestionable servicio Disney será elevado aquí al nivel superior del lujo.

Más tripulación vacunada

Además de solicitar que los pasajeros estén vacunados, la mayoría de líneas de cruceros están vacunando a sus tripulantes. Holland America es una de ellas, y ya los miembros de la tripulación de su barco Koningsdam, recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer en el puerto de San Diego en California. El capitán del barco, Henk Draper, dijo que la vacunación fue un buen paso mientras esperan la reanudación de los viajes en cruceros, mientras que Gus Antorcha, presidente de Holland America destacó la importancia de continuar dando los pasos necesarios para navegar. Tripulantes de otros barcos de ellos también fueron vacunados durante esta semana, una medida que es parte de los preparativos que hacen para el inminente regreso de sus barcos a los viajes con pasajeros.

Un viaje expedicionario este año

El Crystal Endeavour, el nuevo barco de Crystal Cruises, que se espera debute en julio en Islandia, confirmó la expedición “Crystal Endeavour, Journey of Vikings: Iceland & Norway” que durará 10 noches. Ya se abrieron las reservaciones para el viaje, que será del 5 al 15 de septiembre de 2021, explorará las “Tierras de fuego y de hielo” de Islandia y los impresionantes fiordos noruegos. El itinerario mostrará las maravillas de ambos países, que se destacan por sus bellezas naturales, incluyendo manantiales geotermales, cascadas, fiordos, glaciares y pintorescos pueblos de Noruega, además de la abundante fauna de la región que incluye ballenas y colonias de aves. En la travesía se podrá explorar el Círculo Polar Ártico, la tierra del sol de medianoche. El nuevo barco de lujo, considerado el más rápido y poderoso de la creciente industria expedicionaria, está equipado para navegar el ártico y la Antártida. Tiene un diseño exclusivo para la observación de la naturaleza, un equipo de expedición de guías expertos y cuenta con botes zodiac entre otras facilidades para hacer las exploraciones más accesibles y llegar hasta los destinos recónditos. El yate, con capacidad solo para 200 personas, tiene todas sus cabinas suites y gastronomía inspirada en Michelin, incluyendo el Umi Uma & Sushi Bar del Master Chef Nobu Matsuhisa.

Emerald Cruises tendrá sus viajes “Los Secretos del Duero”, con duración de ocho días, entre julio y septiembre de este año.

Empiezan cruceros de río por Portugal

En julio se reanudarán los cruceros por el río Duero de Scenic Luxury Cruises & Tours y Emerald Cruises, llevando pasajeros de Estados Unidos y el Reino Unido. Para nuevas reservaciones de estos viajes, los depósitos son solo de $100 por persona y totalmente reembolsables. Emerald tendrá sus viajes “Los Secretos del Duero”, con duración de ocho días, entre julio y septiembre y Scenic, con ocho y 11 días, todos saliendo desde la ciudad de Oporto, que es Patrimonio de la Humanidad. Para viajar en ambas líneas de crucero, que tienen incluso su propio muelle en el histórico Cais de Maragaia de Oporto, se requerirá que los pasajeros estén completamente vacunados al menos dos semanas antes de la salida. Estos itinerarios por Portugal son ideales para amantes del vino y descubrir las ciudades a orillas del Duero, pero también se pueden combinar con cruceros por el río Sena y Burdeos, en Francia o hacer extensiones en Lisboa o un tour terrestre de Oporto a Madrid, España.