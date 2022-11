Entre celebridades, incluyendo su propia y famosa capitana Kate McCue, el crucero Celebrity Beyond fue bautizado oficialmente en Port Everglades, en Ft. Lauderdale, Florida, por su madrina, la gimnasta Simone Biles. Muy al estilo de la línea Celebrity Cruises, la ceremonia tuvo momentos muy emotivos, que resaltaron el poderío femenino no solo en la empresa, sino también a través de las historias de mujeres inspiradoras que se han destacado alrededor del mundo.

De Biles, quien estuvo acompañada de su familia, se resaltó en un video algunos de sus impresionantes logros deportivos. Campeona mundial en 19 ocasiones y ganadora de siete medallas olímpicas, ella es la gimnasta norteamericana más premiada de la historia. Pero también el lado humano de una joven mujer con los pies muy bien puestos en la tierra. Como muchos de los invitados presentes en el teatro del barco, Biles estaba notoriamente emocionada. “Es un honor ser seleccionada como madrina del Beyond, y compartir el escenario con líderes que han roto barreras como Lisa-Lutoff Perlo y Kate McCue.

Acompañada de la capitana del barco, Lisa Lutoff-Perlo, presidenta y CEO de Celebrity Cruises y a Jason Liberty, presidente de Royal Caribbean Corporation, la empresa matriz a la que pertenece Celebrity Cruises, Biles dijo “Nombro a este barco Celebrity Beyond y bendigo a la nave y a todos los que navegarán en ella”. Acto seguido, la gimnasta accionó no un botón, sino una gigantesca medalla simbólica que dio paso a que se rompiera la gran botella de champán sobre el casco del Beyond.

“Este barco representa la belleza, el poder y la resiliencia y fija los estándares por los cuales otros tendrán que medirse. Simone recuerda esas cualidades y más, por su actitud y gracia al enfrentar los retos, lo que la hace una inspiración para muchos alrededor del mundo”, dijo Liberty.

Por su parte Lutoff-Perlo destacó la fuerza de joven. Simone fue adoptada por sus padres cuando pequeña, y se destaca por sus iniciativas de ayuda a otras personas.

La presidenta y CEO también dedicó unas palabras al barco, diciendo que a tono con su nombre, el barco fue “Más allá de las expectativas y de la imaginación” (Beyond Expectations y Beyond Imagination)”.

El evento contó con la presentación de gaiteros, algo que hemos visto en los bautismos de los barcos de Royal Caribbean y Celebrity, y la presentación de la cantautora inglesa Leona Lewis.

Un grupo de gaiteros formó parte de la ceremonia de inauguración. Foto: Gregorio Mayí (Suministrada)

Bajo el mando de Lutoff-Perlo, Celebrity se ha destacado por tener como madrinas de sus barcos a reconocidas mujeres, con poderosas historias que contar, entre ellas, Reshma Saujani, activista fundadora de “Girls Who Code” y Malala Yousafzai, Premio Nóbel de la Paz.

McCue por su parte, aunque no ofreció un discurso en el bautismo, complació a periodistas y agentes de viajes invitados, saludando y tomándose fotos con todos al final del evento. Ella, la primera y única mujer americana hasta el momento, en ser capitana de un mega barco, y en sacar del astillero un barco de esta magnitud, es toda una celebridad en las redes sociales. La capitana, también ha sido inspiración para muchas mujeres y jóvenes del mundo por el rol de importancia que desempeña en un mundo que hasta ahora había sido para hombres.

“Luego de recibir incontables preguntas sobre los retos que he encontrado al ser capitana, me di cuenta que tengo una plataforma para normalizar el que las mujeres estén en esta posición, y así empecé a usar las redes sociales”, dijo más tarde McCue en una conferencia de prensa, durante el viaje inaugural oficial, de dos noches, desde Ft. Lauderdale.

Simon Biles durante la inauguración del Celebrity Beyond. Foto: Gregorio Mayí (Suministrada)

El elegante barco es el tercero de la clase Edge y tiene capacidad para 3,260 pasajeros y 1,400 tripulantes. Entre otras facilidades, cuenta con 32 espacios de comida y bares, incluyendo Le Voyage, el primero del Chef Daniel Boulud, en el mar, y su “Magic Carpet”, la plataforma movible sobre el mar, que además de ser un bar y restaurante, es el medio para transportarse directamente hasta los tenders, los barcos pequeños que van a puertos donde no pueden llegar los cruceros grandes.

El Celebrity Beyond, estrenó en marzo de este año con una temporada por Europa, y estará ahora navegando por el Caribe hasta mayo de 2023. Visitará en itinerarios alternos, Puerto Plata, en República Dominicana, St.Thomas, St. Maarten, Gran Caimán, Cozumel, Costa Maya, Roatán y Nassau. En mayo regresará a Europa.