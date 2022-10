En este viaje iba preparada para navegar en un crucero que sabía que era completamente diferente. Me habían dicho que era para los que no les gustan los barcos, que simplemente era para relajarse, que no tenía bufé ni turnos fijos de comida y que era para viajeros que querían fiestar. Curiosa ante la nueva experiencia, abordé el Scarlet Lady, de Virgin Voyages, la línea de cruceros del excéntrico Sir Richard Branson y el inicio no pudo ser más agradable.

En el puerto de Miami, Florida, desde donde salía este “Mayan Sol”, de cinco noches, hacia México y las Bahamas, está el nuevo y moderno Terminal V de Virgin Voyages, estrenado en febrero de este año, un edificio con cristales de piso a techo y “con mucho rojo”, el color símbolo del barco. Rápidamente llegamos a nuestra cabina, una “Sea Terrace” con balcón (donde está la ya icónica hamaca roja), cómoda y amplia, que resultó de buen tamaño, abundante espacio para almacenar y de avanzada tecnología. Allí todo, desde el televisor hasta las órdenes de comida, se controlan por una tableta y las cortinas se abren automáticamente cuando uno entra. De la cabina lo único que no convenció fue el baño, más pequeño que el promedio, pero con una fantástica ducha.

Fue una buena primera impresión. Todo ultra limpio, un personal muy amable y orientador y los pasajeros ¡sorpresa! Pensaba que este barco de solo adultos (de 18 años o mayores) iba a estar lleno de jóvenes de mediana edad, en un ambiente casual y fiestero. Esto último resultó cierto, pero los “jóvenes” eran de todas las edades, desde los 18 hasta los 70 y un par de añitos más, incluyendo varios grupos de familias multigeneracional, donde hijos adultos estaban con sus padres y hermanos.

Debido a que sale de Miami, siempre hay diversidad cultural y este no era la excepción, con pasajeros de todas partes, incluyendo muchos latinos, como varias parejas residentes en la isla que querían olvidarse de los estragos del huracán Fiona. “Es nuestro segundo viaje, aquí se come muy bien y necesitábamos una escapada de tanto estrés y días sin luz”, dijeron Miguel Rivera y su esposa Mirta, ambos de 63 años.

Todo incluido (excepto las bebidas)

Rápido nos dimos cuenta de que sus diferencias marcan su éxito. Sus más de 20 opciones de comida están incluidas, sin necesidad de pagar extra en lo que son los equivalentes a los restaurantes de especialidad. Solo un par de platos de los menús requieren pago extra, como la torre de mariscos.

De los restaurantes, con menú curados por chefs de estrella Michelin, nuestros favoritos fueron Gunbae, tipo BBQ coreano, con mesas compartidas donde los meseros hacen juegos coreanos y preparan comida en la misma mesa, con vegetales, pork belly, mariscos y carnes. Otro hit fue Pink Agave, con comida mexicana auténtica, incluyendo una de las mejores cochinita pibil (cerdo marinado) que probará y variedad de cocteles y The Wake, donde además de brunch, en la cena hay excelentes steaks y mariscos. The Galley, su equivalente de bufé, es un “food hall” con ocho estaciones, pero servido en mesa rápidamente, con amplio menú incluyendo sushi y comida para llevar “Grab & Go”.

Aunque no ofrecen ofertas de bebidas, tienen un “Bar Tap”, una especie de cuenta que puede pagar antes del viaje. Con las ofertas que tiene la línea de cruceros, en ocasiones incluyen ese “Bar Tap” y, si reserva otro viaje a bordo, le darán un crédito generosísimo para el futuro.

¿El entretenimiento? ¡Es diferente!

Amado por muchos y por otros no tanto, no compara con las producciones extremadamente elaboradas y estilo Broadway de otros barcos. Pero eso precisamente era lo que quería Virgin, crear fiestas, espectáculos como “Never Sleep Alone”, “Duel Reality”, en The Red Room (el teatro) con un toque circense y acróbatas o su “Scarlet Night”, al aire libre si el tiempo lo permite. La idea es que se distraiga, escuche música (alguna en vivo), de rienda suelta a la risa, al baile o a la cantata en karaoke y se incorpore a ellos si lo desea.

En los barcos de Virgin no hay nada obligado; si no quiere bailar con otros viajeros, no lo hace, come cuando desee (horarios de los restaurantes varían), y si quiere, simplemente, se sienta a descansar en la cubierta donde está la piscina (es pequeña) y en The Dock, una súper terraza, con fabulosas tapas, incluyendo un imperdible pulpo.

Si está en la de ejercitarse, hay un gimnasio al aire libre, con pesas, “punching bags”, cancha de baloncesto, y una pista flotante para caminar o correr, que diferente a otras, es exclusiva para esto y no tiene sillones ni ningún obstáculo. Además, hay gimnasio interior, un spa con tratamientos completos y suite termal, casino y en la cubierta 7, el “Social Club” donde puede leer, tomarse un coctel, comer o disfrutar juegos de mesa y máquinas de arcade. Algo muy popular es el estudio de tatuaje, con algunos diseños del muralista boricua Alexis Díaz, quien pintó otros murales del barco.

También se incluye internet ilimitado (perfecto durante nuestro viaje), clases de fitness, yoga y meditación, propinas y los impuestos. Refrescos, agua en cabina (no embotellada), café regular y docenas de opciones de dulces o paletas de mantecados, heladería y pizzas también están incluidos.

Virgin Voyages, no tiene código de vestimenta formal a ninguna hora. Ofrecen tours terrestres en grupos pequeños, para lo que hay que reservar antes de viajar, al igual que los restaurantes. Como dijo en entrevista el capitán del barco, Giovanni Schiaffino: “No ofrecemos un crucero sino una experiencia de viaje distinta”.

Algunos detalles

- El Scarlet Lady, estrenado en agosto de 2021, es un barco mediano, con desplazamiento de 110,000 toneladas gruesas y capacidad de 2,770 “sailors” o pasajeros y 1,160 tripulantes.

- Debido al huracán Ian, tuvimos cambio de ruta y visitamos Puerto Plata, República Dominicana y Nassau, en Bahamas, en vez de Bimini y la costa maya.

- El barco es gemelo del Valiant Lady, que visitará Puerto Rico en noviembre y del Resilient Lady, tercer barco de Virgin, (estrenará en 2023) y tendrá a San Juan como puerto base en su temporada inaugural.