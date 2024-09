¿Vacaciones cortas en altamar? Conoce por qué el Utopia of the Seas puede ser una alternativa

Orlando, Florida - Con su debut el pasado 13 de julio desde Puerto Cañaveral, Florida, el Utopia of the Seas terminó con las interrogantes de si cumpliría su propósito de presentar las mejores vacaciones cortas en altamar.

El colosal barco de Royal Caribbean, y el segundo de esa empresa en debutar este año, tras el estreno del Icon of the Seas, en enero pasado, causó no solo gran revuelo mediático y entre los viajeros, sino que convenció de que efectivamente es una excelente opción para vacaciones cortas y muy completas.

Acostumbrada a ver y a viajar en todos los barcos de la clase Oasis a que pertenece (incluyendo visitar al astillero STX de Turku, en Finlandia, para ver la construcción de los dos primeros, Oasis of the Seas y Allure of the Seas que debutaron en el 2009 y 2010), este definitivamente trajo diferencias, y aquí las comparto para que prepare su viaje y fije bien sus expectativas.

Vaya en el mood de aprovechar el tiempo… y de ‘party’ todo el viaje

Las actividades para todas las edades son impresionantes, desde chorreras acuáticas y en seco hasta variedad de piscinas, jacuzzis, canchas deportivas, dos casinos, zipline, carrusel, hasta música variada en todos sitios y casi a toda hora del día, haciendo honor a la promesa de que ofrecería “el mejor fin de semana o las mejores vacaciones cortas” para toda la familia.

Tiene tanto que ver que le faltará tiempo

Ya lo sospechaba mientras seguía los pasos a su construcción y es una de las grandes diferencias con el resto de estos barcos que hacen viajes de una semana. Quizás la única desventaja de estos viajes tan cortos (solo hay de tres y cuatro noches), es que hay tanto que hacer, que es preferible escoger de antemano sus actividades favoritas, para no perderse entre tantas opciones.

Si le gustan los ‘shows’, prefiere la piscina, quiere probar la mayor cantidad de restaurantes o ir de bar en bar, planifique. En cuanto a bares y lounges, el nuevo Pesky Parrot es el hit, con su ambiente de tiki bar caribeño.

Vista parcial del Solarium, del Royal Caribean Utopia of the Seas, ideal para estar relax, con sus múltiples jacuzzis y espectaculares panoramas. (Gregorio Mayí, Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Tendrá la tentación de quedarse a bordo

Esto no aplica a cuando vaya a The Perfect Day at Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean, donde es imperdible darse un buen chapuzón en una de las playas más lindas de Bahamas y disfrutar de otras actividades que ofrece. Sin embargo en Nassau, el otro puerto de Bahamas muchos viajeros prefieren quedarse en el barco, especialmente porque han visitado antes el lugar.

Todos los itinerarios son cortos, pero si puede, escoja el más largo

Los viajes de tres noches son perfectos para quienes no pueden tener vacaciones más largas, o prefieren ahorrar. Pero sentirá que el viaje termina en un abrir y cerrar de ojos. Si puede, haga el de cuatro noches.

Los shows son imperdibles

Los más populares, de patinaje sobre hielo, Youtopia Ice Spectacular y el Aqua80too, en el AquaTheater, tienen que estar en su agenda. Se llenan a capacidad, reserve antes del viaje.

El Royal Railway-Utopia Station es la experiencia más exclusiva de comida

Con más de 40 bares y restaurantes, encontrará todos los que Royal Caribbean ofrece en sus barcos, (algunos renovados), pero este es el más esperado y popular, aunque muy difícil de conseguir reservación. En nuestro vistazo, encontramos muy bien logrado el diseño, la tarjeta de reservación simulando un boleto de tren, la escenografía, las ventanillas del tren en los dos vagones que componen el restaurante, con paisajes del Lejano Oeste, que podrían cambiar de temática, por ejemplo en Navidad. Tiene maquinista, actores, silbatos y sonido del tren, para hacer la experiencia más auténtica e interactiva, ($74.99 para adultos y $24.99 por niños), con menú fijo con algunas opciones.

Si no quiere tanta fiesta y prefiere descansar

Lo que más define a este barco es la diversión a toda hora, pero entre otras áreas, el Solarium es ideal para estar relax, con sus múltiples jacuzzis, espectaculares vistas y restaurante lujosamente decorado (incluido en el precio).

Encontrará su cabina o suite muy fácilmente

El barco es enorme, con un desplazamiento de 236,473 toneldas gruesas y capacidad para 5,668 pasajeros en ocupación doble. Pero todavía no hemos visto barcos tan grandes, que sean tan fáciles de ubicarse como los Oasis.

¿Lo máximo en nivel en cabinas?

La Solarium Suite, prácticamente sobre el puente de mando con las mejores vistas al mar, o muy popular Ultimate Family Suite, con dos niveles, capacidad para 10 personas, game room y chorrera en medio de la sala para deslizarse del segundo nivel ¡Eso sí, prepare el bolsillo!