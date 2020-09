¡Llegaron las calabazas a Magic Kingdom! Así el parque de Disney más famoso del mundo, que está en Orlando, no solo se vistió con los colores de la temporada otoñal, sino que le puso el toque de Halloween a una de las temporadas en que ese parque es más vistoso y favorito para visitar, especialmente por los fanáticos de esa celebración.

Como todo, este año de la pandemia del coronavirus, la celebración de Halloween es diferente. Ya Walt Disney World había anunciado la cancelación de su fiesta especial “Mickey’s-Not-So Scary Halloween Party”, pero con esta serie de actividades complacerá a quienes visiten el parque, especialmente turistas del mismo estado, que es el que más se ve en estos días. “Aunque no tenemos las actividades que teníamos anteriormente, estamos emocionados de contar con Halloween este año, que es uno muy especial”, dijo Sarah Domenech, portavoz de Disney.

Los desfiles son muy cortos, solo con varios personajes a la vez y recorren todo el parque, evitando la aglomeración del público por tiempo extenso. (Gregorio Mayí)

La celebración tiene sus curiosidades y novedades. Aquí te contamos:

1- Todas las actividades serán entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre, todos los días. Están incluidas en el precio de admisión, por lo que por primera vez no hay que pagar boleto extra para actividades de Halloween.

2- Los visitantes, adultos y niños, pueden ir disfrazados por primera vez durante el día. Hay reglas para los disfraces, entre ellas que los adultos no pueden cubrirse el rostro, y hay que usar mascarilla todo el tiempo. Pero ir a Magic Kingdom disfrazado, sin pagar boleto adicional, motivó a muchos a visitar al parque el primer día de los eventos, mostrando sus atuendos favoritos.

3- El programa de actividades es sencillo, pero vistoso. El “Main Street” del parque está decorado con las calabazas de Mickey Mouse, hay mini desfiles con personajes disfrazados con sus atuendos de Halloween, comida especial y mercancía de temporada.

4- Los desfiles son muy cortos, solo con varios personajes a la vez y recorren todo el parque, evitando la aglomeración del público por tiempo extenso, que es la idea principal de este nuevo concepto de “mini desfiles”. Estos incluyen una cabalgata con Mickey Mouse, otra con los villanos de Disney y una con Jack Skellington y otros personajes de The Nightmare Before Christmas. Estas se presentan por sorpresa, no están en el programa y pueden variar por día.

Este año en Magic Kingdom hay una gran variedad de postres y platos nuevos. (Gregorio Mayí)

5- En la comida, la Chef Julia Thrash, que está a cargo de operaciones de comidas rápidas en Magic Kingdom, explicó que hay gran variedad de postres y platos nuevos, además de algunos favoritos. Hay batidas, bizcochos y mantecados para escoger, como el “Pumpking Spiced Waffle Sundae”, el “Constance’s For Better or For Worse Wedding Cake”, el “Headless Horseman Rides Again”, el “Not So Poison Apple Cake” y para comer, los “Hades Nachos” y el “Mickey Monster Mash Burger”.

6- En cuanto a mercancía, Marcela Mayo, desarrolladora de productos de Disney, mostró la mercancía nueva que incluye accesorios de “The Nightmare Before Christmas”, como una marioneta y corona para puertas, que es un híbrido como la película, porque tiene huesos temáticos para Halloween y un mini sombrero de Santa Claus, así que puede usarse para Navidad. Además Mayo dijo que este año hay mucho brillo en el atuendo de princesas para niñas, en las camisetas y para las mascotas, algo especial, ropa tematizada de The Haunted Mansion, inspiradas en el mayordomo y en la ama de llaves.

Este año hay mucho brillo en el atuendo de princesas para niñas. (Gregorio Mayí)

7- El parque tiene horario diurno. Solo abre esta temporada hasta las 6:00 p.m.

8- Para las atracciones no hay FastPass+ para minimizar el tiempo de fila (pero el tiempo de espera es bastante corto al menos durante los días de semana), y no hay “single rider”. Esto ha sido así luego de la reapertura por la pandemia.

Todas las medidas implementadas luego de la reapertura, el uso de mascarillas, ordenar comida por el app My Disney Experience, y la capacidad limitada, teniendo que reservar para el día de visita, siguen en pie. Como puede haber cambios, es importante verificar antes de visitar: disneyworld.com