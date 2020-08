Si vives o estás de visita en la Ciudad de Nueva York, debes saber que esta ya entró en la Fase 4 de su reapertura, por lo que se puede hacer turismo al aire libre en sus cinco condados. Eso sí, la campaña llevada a cabo por las autoridades locales “Mantente Sana Nueva York” recomienda a todos aquellos que vayan a disfrutar de estas atracciones que siempre lleven mascarillas, que cumplan con el distanciamiento social y que tengan higiene permanente en sus manos.

A continuación te presentamos una breve selección de lo que está abierto al público en los cinco condados, incluidas interesantes sugerencias para pernoctar en la ciudad:

Staten Island

Visita los apacibles espacios del Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden (Centro Cultural Snug Harbor y el Jardín Botánico), un oasis urbano para el bienestar y el alivio durante estos tiempos difíciles. Para aquellos que se dirigen a St. George a través del ferry de Staten Island, tienen a su disposición opciones para tomar un viaje de nueve minutos en automóvil, un recorrido de 20 minutos en autobús, o incluso una caminata de 40 minutos junto al agua.

PUBLICIDAD

Centro Cultural Snug Harbor y el Jardín Botánico en Staten Island. (Tagger Yancey IV)

Snug Harbor es un lugar donde la historia, la arquitectura, las artes visuales y escénicas, los jardines, la agricultura y la educación convergen, brindando así vigorosas experiencias para todas las edades. Durante la semana disfruta de los miércoles de bienestar (Wellness Wednesdays) de 4:30 a 7:30 p.m., en los espacios abiertos de South Meadow, donde se ofrecerán talleres de recolección de productos frescos, ejercicios de sanación y meditación, entre muchas más actividades.

El Bronx

El centro público de arte y cultura Wave Hill en la sección Hudson Hill de Riverdale, reabrió sus puertas, con el requisito de registro previo, en vista de que comienza a funcionar durante horas reducidas y con una cantidad limitada de visitantes. Con medidas de seguridad sin precedente, el jardín retoma sus actividades por fases. Inicialmente estará abierto de jueves a domingo todas las semanas, con reservación de boletos disponibles para comprar por adelantado los lunes. La finca, que mira hacia el río Hudson y las Empalizadas, es un espacio espectacular con la misión de celebrar el arte y el legado de sus jardines y paisajes, preservar su magnífica vista y explorar las conexiones humanas con la naturaleza a través de programas de horticultura, educación y artes.

Centro público de arte y cultura Wave Hill, en el Bronx. (Tagger Yancey IV)

Por otro lado, entre los jardines botánicos más extensos del mundo y una parte integral del tejido cultural de la ciudad de Nueva York, el New York Botanical Garden en el Bronx Park reabrió con acceso a sus jardines conformados por un millón de plantas, sus colecciones al aire libre e innumerables atributos naturales. El nuevo sistema de venta de entradas programado y los protocolos de seguridad establecidos, garantizarán la seguridad de los visitantes y del personal. Además de los muchos espacios al aire libre que estarán abiertos para explorar en los terrenos del Jardín, se incluyen otros servicios como el Pine Tree Café, para sentarse en áreas abiertas, y como ventana emergente hacia el Rose Garden; la terraza Hudson Garden Grill; así como también, guías y zonas de actividades para familias y niños y recorridos con audio disponibles a través de teléfonos celulares, entre mucho más.

PUBLICIDAD

Jardín Botánico de Nueva York, en el Bronx. (Tagger Yancey IV)

Brooklyn

El Brooklyn Drive-In, de Rooftop Films, inaugurado hace poco más de una semana en el muelle del Terminal Militar de Brooklyn (Brooklyn Army Terminal) en Sunset Park, está llevando el poder de la cinematografía al área metropolitana de la Ciudad de Nueva York. Los precios de las entradas comienzan en $35 por automóvil, y los horarios de proyección varían según el día y el evento, tomando en cuenta los protocolos de seguridad. Disfruta de esta emocionante oportunidad de experimentar una colección diversa de películas este verano, que incluye adelantos de las mejores nuevas producciones independientes y extranjeras, con el paisaje acuático y el Bajo Manhattan como telón de fondo.

Brooklyn Drive-In

Pernocta: el Wyndham Garden Brooklyn Sunset Park ofrece una ubicación privilegiada en el vecindario.

Queens

El TWA Hotel, ubicado junto a la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Jamaica, dispone de todas las facilidades de un destino de verano ideal. La enorme terminal TWA, de 200,000 pies cuadrados transformada en hotel, es un lugar idóneo para el distanciamiento social. Con música de época, juegos, exhibiciones de museos, autos antiguos, comodidades especiales en las habitaciones y mucho más; el hotel incita a los visitantes a retroceder en el tiempo, a la década de 1960, para pasar una noche o más. La piscina infinita, con vista a la pista JFK, ahora está abierta y es una forma emocionante de refrescarse este verano, con el bar de la piscina y la plataforma de observación, ahora también en funcionamiento.

TWA Hotel, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Queens.

Manhattan

Pasa el día en Midtown y disfruta de las experiencias que algunos sitios clásicos de Manhattan te ofrecen. Comienza el día temprano en Bryant Park, con juegos y áreas de actividades para todas las edades. Dirígete a la Quinta Avenida Fifth Avenue para disfrutar de una terapia de compras en Saks Fifth Avenue y otros lugares, así como restaurantes que ahora están abiertos para comer al aire libre, todos disponibles con el “now open” en el sitio web de la Asociación de la Quinta Avenida.

PUBLICIDAD

Bryant Park, en Manhattan. (Will Steacy)

Pernocta: pásala bien y descansa en un alojamiento lujoso y contemporáneo en Langham, Nueva York, Quinta Avenida. La propiedad actualmente ofrece un paquete de vacaciones, Safe Smart Summer, que cumple con todos los estándares de seguridad.

On the Water

Las ofertas del día de Hornblower New York’s incluyen cruceros para almozar y cenar, recorridos turísticos con paradas libres y el siempre popular crucero de cócteles Alive After Five. Ya sea que busques cenar bajo las estrellas, deleitarte con la ciudad desde una perspectiva sin igual, o simplemente acercarte al agua para una experiencia al aire libre, dispones de muchas opciones y varios puntos de partida para elegir desde Manhattan y Nueva Jersey.

Crucero de Hornblower New York frente a la Estatua de la Libertad.

Por otro lado, para una noche de citas, que no puede faltar, Classic Harbor Line ofrece un NYC Jazz Cruise (crucero de jazz de Nueva York), a bordo de un yate clásico, el Schooner America 2.0 de 105 pies, con música en vivo, champán, la extraordinaria vista de la ciudad y un cielo estrellado.

Para aquellos que no pueden visitar los cinco condados de Nueva York en este momento, existe una variedad de actividades virtuales disponibles en: nycgo.com/virtualnyc.