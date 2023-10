Cuando el cantautor y escritor boricua Silverio Pérez vio a su amigo y compañero de tantas aventuras, Tony Croatto, en su lecho de muerte, le hizo una promesa. “Sabíamos que le quedaba poco, nos estábamos despidiendo. No sé si me escuchó o no, pero le dije que cuando yo cumpliera la edad en la que él se nos estaba yendo, si llegaba a esa edad, celebraría mi vida y la de él de una forma que nunca lo había hecho”.