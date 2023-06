Si tu vecino, el tío o el primo y los “celebrities” están publicando fotos de las maravillas históricas, arquitectura y comida europea, no es casualidad. ¡Este año, Europa está de moda más que nunca! Si de última hora te animaste, quedarás fascinado y con ganas de volver. Después de la primera experiencia, el viaje es más fácil, pero si vas por primera vez, te traemos estas recomendaciones.

Lo clásico, compra seguro de viajes, lleva copia de documentos y prepara tu ‘carry-on’

Es indispensable. Deja copia de tus documentos con algún familiar; lleva una copia contigo y si no lo necesitas, deja el pasaporte en la caja de seguridad del hotel. Incluye siempre un cambio de ropa extra en el “carry-on” y tus artículos/accesorios necesarios como el convertidor de corriente. Siendo realista y no pesimista, piensa cómo sobrevivir si tu maleta se pierde; sigue sucediendo con frecuencia. El seguro de viajes es una gran inversión y te dará tranquilidad en caso de necesidad.

El visitante puede pasar hasta tres horas en la fila para subir a la torre de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. (Gregorio Mayí)

Si vas este año, planifica y reserva con tiempo

Verano siempre ha sido la época de más turistas en Europa, pero este año, en que visitamos Roma en primavera, la muchedumbre era atípica. ¿La mejor recomendación de nuestra guía Patricia? “Tienen que reservar todos los tours. Si prefieren ir independientes a los monumentos y atracciones, asegúrense de reservar las entradas. De lo contrario, perderán muchas horas en filas y a algunos lugares no podrán entrar”, dijo la brasileña que lleva más de 20 años en Roma, asombrada con la cantidad de visitantes de este año.

Los trenes son excelentes, pero infórmate

Ahora que más personas que nunca prefieren viajar por su cuenta, los trenes son fantástica opción de transporte y funcionan excelentemente en casi toda Europa. Pero puedes encontrar pocos letreros en español o inglés, como sucede en Francia y en Italia, donde mucha información está en el idioma del país. Perderse puede ser parte de la aventura, pero trae malos ratos y caos en tu itinerario de viaje. Revisa todo antes, compra boletos por adelantado y asegúrate de a qué estación de tren irás (hay muchas y a veces confunden). La mayoría de las veces, usar transporte público es mejor que alquilar autos. Algunas ciudades son caóticas, de calles estrechas y problemas de estacionamiento.

Turistas y locales caminan por las calles de la ciudad de Oslo, en Noruega. (Shutterstock)

La tecnología será tu aliada

Google Translate, (a veces hasta para los menús) funciona de maravillas, así como el GPS para llevarte caminando de un lugar a otro. Prácticamente es obligatorio que tengas internet, y aunque encuentras wifi en todos sitios, si no estás conectado, estarás literalmente perdido. Revisa tu plan de celular y si no es muy costoso, usa su plan internacional o compra una SIM card, que ya descargas en el celular, funcionan muy bien y son muy económicas.

Los hoteles y pasajes están muy caros

Pero la comida, en lugares como Praga, Italia y España, se ha mantenido muy económica, acompañada de buenísimos vinos, también económicos. Esto depende siempre del destino, ya que Inglaterra, Noruega o Islandia, entre otros, son muy costosos.

Europa no tiene todas las facilidades para personas discapacitadas

Es una de sus grandes debilidades como destino, ya que muchas de las excursiones, los automóviles, autobuses y calles no están preparadas para personas con problemas de movilidad o que usan silla de ruedas. Hemos visto más facilidades, incluyendo rampas adicionales, pero en muchos monumentos es indispensable caminar independiente. En los trenes, lugares como Francia tienen ayuda de escolta gratis en ‘Accès Plus’ service, pero requiere reservar.

No en toda Europa se usan euros

La República Checa, Dinamarca, Suecia, Islandia y Noruega, entre otros, tienen sus propias monedas y no usan euros. Verifica y lleva una cantidad mínima equivalente a $200 en la moneda local para propinas, comprar en los quioscos de las calles (que abundan) y misceláneos. El resto lo pagas con tarjeta de crédito. Notifica a tu banco del viaje. Preferible llevar dos tarjetas.

Vista del Puente de Carlos y del Castillo de Praga, en esta ciudad ubicada en la República Checa. (Shutterstock)

Hablando de propinas…

Las cosas han cambiado y aunque allí no se usaban las propinas, ahora todos las esperan y agradecen, desde el maletero del hotel hasta el taxista, y los meseros. Como usual, también los guías de los “tours”.

Si todavía no has reservado hotel

El verano es extremadamente caluroso en Europa. Asegúrate de que tu hotel tiene acondicionador de aire y baño privado, si esto no es negociable para ti. De lo contrario, si buscas un precio muy bajo, los hostales siempre son una opción.

Dónde quedarte, sí importa

Si vas en una excursión organizada, con transporte a todos sitios, y tu hotel está retirado de las atracciones, no hay problema, todo estará coordinado. Pero si estás por tu cuenta, la mejor recomendación es buscar hoteles cercanos a las atracciones que quieres visitar, en la medida de lo posible, ahorrándote tiempo y dinero de taxis, uber, trenes o autobuses. De estos últimos dos, tienes que contar el tiempo de espera, las paradas y, a veces, hasta las perdidas, y todo eso se traduce en dinero. Si eres aventurero, y tienes mucho tiempo, adelante, disfrutarás la experiencia no importa dónde te quedes, pero si no, invierte un poco más en un hotel céntrico.

¿En cuanto a seguridad?

Usando el sentido común evitarás mayores problemas, como en cualquier lugar (cuídate en las aglomeraciones, cuidado con los carteristas y verifica las áreas seguras para estar de noche).