Como todos los años desde 1933, la bienvenida en grande a la Navidad estadounidense, la marca la iluminación del árbol del Rockefeller Center en Nueva York. Con un año tan especial como este 2020, sus organizadores quisieron llevar la alegría característica del evento, transmitido por televisión pero con un toque de nostalgia y tradición, incluyendo artistas como Dolly Parton, todo un ícono norteamericano.

Con una legión de admiradores que suman millones de personas, la artista de música “country”, actriz y autora, representa una figura amada, no solo en su natal Tenesí, sino que es muy reconocida por sus obras filantrópicas, incluso ahora más, cuando se supo que donó $1 millón para el desarrollo de la vacuna del COVID-19. Su trayectoria musical es indiscutible, con más de 3,000 canciones compuestas (entre ellas la inolvidable “I Will Always Love You”), y los numerosos premios que ha ganado, pero también es reconocida como líder inspiradora que trasciende generaciones.

Estatua de Dolly Parton en Sevierville, Tenesí. (Gregorio Mayí)

Nacida y criada en el área de Locust Ridge, entre Gatlinburg y Sevierville, pueblos rodeados de las famosas montañas, tiene una estatua de bronce en el centro de Sevierville. Esta es una visita obligada cuando se va al montañoso pueblo a las puertas de las Smoky Mountains, el parque nacional más visitado de Estados Unidos. Pero el lugar que ningún fan se pierde cuando visita la región es Dollywood, uno de los complejos de entretenimiento más grandes de Estados Unidos, ganador de premios y considerado por Trip Advisor, entre otros, como uno de los mejores parques del mundo.

PUBLICIDAD

Dollywood, abierto en el cercano pueblo de Pigeon Forge en 1986, sorprende, aún a los que estamos acostumbrados a recorrer parques temáticos alrededor del mundo. En una visita reciente vimos la magnitud de este parque de 160 acres, donde se mezcla desde las atracciones intensas que todos buscan en los parques de diversiones, hasta el tema religioso en la capilla Robert F. Thomas, nombrada en honor al médico que trajo al mundo a Dolly.

Las atracciones del parque están entre montañas. (Gregorio Mayí)

En total, tiene más de 50 atracciones, entre las que impresionan la Barnstormer, la Lightning Rod y Daredevil Falls, pero además es un lugar de celebrar las tradiciones de la región y donde todo es un espectáculo en sí mismo ver la belleza del entorno montañoso que lo rodea. El Dollywood Express, un tren real con un bello recorrido, un santuario de águilas, artesanos del patio, que exponen y venden sus obras, comida típica en la variedad de restaurantes, y unos panes de canela que son imperdibles, todos son componentes del parque donde hay una operación extremadamente organizada, con un funcionamiento que compara perfectamente con cualquier otro gran parque temático. No solo es divertido, sino que Dollywood es considerado el patrono más grande del Condado de Sevier, donde está Pigeon Forge.

En cualquier temporada es una visita que vale la pena (cierra de enero a marzo), pero en Navidad es un clásico, que incluyen en su agenda muchos de los millones de visitantes que pasan unos días disfrutando de las Smoky Mountains y las atracciones alrededor. El “Dollywood’s Smoky Mountain Christmas” convierte el parque, adornado con más de cinco millones de luces, docenas de árboles de Navidad y fuegos artificiales, en un paraíso invernal. El evento de este año, tomándose todas las medidas de salud y seguridad por la pandemia, dura hasta el 3 de enero.

PUBLICIDAD

En el Dollywood's Smoky Mountain Christmas se ilmumina todo el parque de atracciones. (Curtis Hilbun / Dollywood)

“Algunas Navidades son más memorables que otras, y creo que este año es sin duda uno que no olvidaremos. En 20 años, cuando alguien diga: ¿Te acuerdas de 2020? Por supuesto, pensarán en lo extraño que ha sido este año, pero también espero que se detengan y digan: ‘Sí, pero recuerdo ese momento especial en Dollywood durante la Navidad de ese año’”, dijo la artista en un comunicado.

En el parque también presentarán el premiado show Christmas in the Smokies, que este año cumple 30 años de realizarse y espectáculos nuevos como el Heart of the Holidays, (con varios miembros de la familia de Dolly e incluye una mezcla de algunos de sus favoritos navideños y canciones de su nuevo álbum navideño, “A Holly Dolly Christmas”) y los Candlelight Carolers, en la capilla. En total hay más de 40 representaciones navideñas diarias y Santa Clós también estará pero como novedad, estará en el interior de su cabaña y los visitantes lo verán desde afuera.

El “Dollywood’s Smoky Mountain Christmas” convierte el parque, adornado con más de cinco millones de luces, docenas de árboles de Navidad y fuegos artificiales, en un paraíso invernal. © Curtis Hilbun / Dollywood (Curtis Hilbun / Dollywood)

Quienes van entre mayo y septiembre pueden ir al parque acuático Dollywood’s Splash Country, con docenas de atracciones para toda la familia. Además en Pigeon Forge presentan el show Dolly Parton’s Stampede Dinner Attraction, una cena temática inspirada en los caballos y más recientemente, el Pirates Voyage Dinner & Show with Fun. Para una experiencia completa, tienen el hotel Dollywood’s DreamMore Resort and Spa y las cabañas, Dollywood’s Smoky Mountain Cabins.

Como curiosidad, la legendaria y coqueta artista nacida en 1946, nunca ha experimentado ninguna de las atracciones de su parque, ya que ha dicho previamente que le dan miedo, es propensa a los mareos y no “quiere lucir desarreglada o perder una de sus famosas pelucas”.