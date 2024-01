Hermosa, elegante, muchas veces con su cielo vestido de un gris, tan particular que no le hace perder su encanto. Así es Londres, la capital de Inglaterra y recipiente, años tras años, de millones de visitantes que caen rendidos a los pies de su Realeza, de los lugares históricos y de su famoso London Bridge, entre otras miles de atracciones.

Pero hay otros, incluyendo las familias, para quienes la ciudad resulta un lugar de encuentro para visitar lugares donde se han filmado cientos de películas. Entre ellas, la reciente “Wonka” y las siempre populares películas de Harry Potter.

Se puede hacer un recorrido con varios lugares británicos icónicos como telón de fondo para darle vida al universo, donde Wonka cuenta la historia de los primeros días de Willy Wonka como un chocolatero excéntrico. La película británica está basada en la novela de 1964 escrita por el autor británico Roald Dahl y cuenta con un elenco de actores como Timothée Chalamet y leyendas británicas como Hugh Grant, Olivia Colman y Sally Hawkins.

Bath, Oxford y Lyme Regis son solo algunas de las fachadas inglesas icónicas que se utilizaron como telón de fondo para la película. Si va a Oxford, busque el Hertford College de Oxford y la Radcliffe Camera, una biblioteca en funcionamiento de la Universidad de Oxford, (puede hacer una visita guiada a la Radcliffe Camera. Cerca están Catte Street y el Teatro Sheldonian, otros lugares de la ciudad utilizados en la película. En el teatro, que puede visitar por su cuenta o hacer un tour, disfrutará de las mejores vistas panorámicas interiores de 360 grados de la ciudad desde la cúpula.

Timothée Chalamet protagoniza a Willy Wonka en la película filmada en Londres. (Twitter)

En el sureste encontrará Bath, puede encontrarse con la extraña atmósfera de Wonka con un paseo por Bath Street, observando los numerosos edificios y pasar por una de las principales atracciones, el Thermae Bath Spa. También podrá ver Bath Abbey y la rotonda floral Orange Grove frente a ella, ambos lugares que aparecen en la película.

Otros lugares de rodaje incluyen Cobb, un rompeolas del puerto en Lyme Regis, el pub Ye Olde Fighting Cocks, Veralumium Park y Abbey Mill Lane en St Albans, al norte de Londres, y el Rivoli Ballroom y Eltham Palace, también en el sureste. El palacio y sus jardines son una atracción del Patrimonio Inglés y se pueden visitar durante todo el año.

Pero además de visitar las locaciones de las películas de “Wonka”, para los fanáticos de Charlie and the Chocolate Factory, es imperativo para adentrarse en el tema, tener experiencias “chocolatosas”, y en Londres hay varios lugares imperdibles para ello.

Como la tienda de chocolates más antigua de Londres, la lujosa Charbonnel et Walker, abierta en 1875, y que cuenta con varias localidades en la ciudad. Eso sí, no se pierda la original, en Lacalle Old Bond en el Royal Arcade, y pruebe los famosos chocolates oscuros y las trufas, en este lugar que fueron uno de los pocos chocolateros de su Majestad la Reina.

Y si va a Windsor, del lado opuesto del Castillo de Windsor, encontrará Dr. Choc’s Windsor Chocolate Factory, una de las fábricas de chocolates más pequeñas del mundo. Esto sin olvidar la enorme y elegante tienda Harrods, donde encontrará gran variedad de ellos, incluyendo su clásica Barra de Oro de Harrods, en su Harrods Chocolate Hall.

Modelo del Castillo de Hogwarts en Warner Bros Studio Tour. (Suministrada)

Para recrear la era de la película “Wonka”, de la década de 1930, gran parte del rodaje tuvo lugar en Warner Bros. Studio Leavesden, en las afueras de Londres.

En Warner Bros podrá tener un encuentro cercano con Harry Potter

Sabemos que Harry Potter fue un mago inglés, protagonista de una de las sagas modernas más famosas, creadas por la británica J. K. Rowling. Así que no extraña que Londres y sus alrededores tengan lugares icónicos a los que se hace referencia en los libros y las películas como la Estación King’s Cross, con su andén 9 ¾, el bar The Cauldron, la Estación de Metro de Westminster y el Callejón Diagon. Pero sin duda, una de las actividades más buscadas por los visitantes es el Warner Bros. Studio Tour London-The Making of Harry Potter, abierto en el 2012. Esta sigue obteniendo excelentes reviews de sus visitantes, especialmente los fanáticos de Harry Potter.

La atracción ofrece a los visitantes ser parte del mundo de Harry y descubrir la magia detrás de los lugares donde se realizaron algunas de las escenas más importantes de la serie de películas de Potter. Se puede ver desde el ultra famoso Great Hall, hasta el Forbidden Forest o descubrir secretos del Banco de Gringotts, además de ver un modelo miniatura a escala del Castillo de Hogwarts.

En los estudios se encuentra el auténtico tren expreso de Hogwarts y una réplica del Andén Nueve y Tres Cuartos y muestra cómo se crearon algunas de las escenas más emblemáticas de las películas. También se muestran efectos especiales y los visitantes se pueden subir a un vagón del tren y hacerse fotos con un carrito de equipajes mientras desaparecen al atravesar la pared del andén.

Allí organizan actividades especiales por temporada, incluyendo la Navidad, cuando realizan “Christmas at Hogwarts”, cuando el Great Hall se ve con la decoración, como sale en la película “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, y el modelo del castillo se ve cubierto con la nieve que nunca se derrite. Ubicado a 32 kilómetros de Londres, puede visitarse en tren y conectar con un autobús.