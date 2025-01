Los 10 “mandamientos” para viajes

Al finalizar cada año y comenzar otro siempre me gusta reflexionar sobre los viajes que he tenido la dicha de realizar y planear los próximos, en este caso, para el 2025. Al hacerlo, tengo en mente lo que llamo mis 10 “mandamientos” para viajes, que comparto a continuación:

1. Dedicarle un tiempo, sobre todo en la primavera, a jardines

Hay pocas cosas como disfrutar del frescor de un jardín en flor para disipar el estrés del trajín diario y levantar el ánimo, especialmente después de las fiestas y fin de año. He tenido la oportunidad de visitar los espectaculares jardines de Keukenhof , rodeados de millones de tulipanes y otras flores, cerca de Ámsterdam en los Países Bajos, y los de Epcot en Orlando , también repletos de incontables flores y lindos topiarios. Si no puedo ir a uno lejano, intento ir a uno o varios que estén más cerca de casa.

2. Hacer por lo menos un viaje o excursión altruista al año

Pueden ser programas de entidades de voluntarios como Global Volunteers , que organizan viajes para ayudar en orfanatos, hospitales, escuelas, proyectos de construcción o ecológicos en diferentes destinos, incluyendo América Latina, África, Asia y Europa, entre otros; o simplemente tomar excursiones durante un viaje o crucero en las cuales parte del dinero beneficie a una comunidad o escuela local. Lo he practicado en varias ocasiones durante cruceros a Indonesia y la Riviera Mexicana.

3. Aprender al menos algunas frases del idioma local

4. Hay que estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort

Generalmente, esto son los viajes más memorables. ¡Nunca olvidaré, por ejemplo, un viaje que hice hace más de tres décadas a Marruecos, donde me monté en un camello por primera vez! ¡Ni mi visita a Petra, la Ciudad Rosada de Jordania, donde durante una pausa en una caminata, una familia nos invitó a su tienda de campaña a tomar un delicioso té! Si no puedo ir a un sitio lejano, trato de probar algo nuevo en un viaje de fin de semana cercano, como por ejemplo, participar en una excursión de tirolesa o tomar clases de buceo. Participar en un deporte o actividad nueva resulta estimulante mentalmente y puede ayudar a crear un nuevo hobby.

5. Patrocinar sitios donde se trata bien a animales

Hay zoológicos con jaulas y otros donde los animales tienen espacios y hasta campos para que puedan disfrutar a sus anchas. Voy, cada vez que es posible, a estos últimos, incluyendo la atracción “Lion Country Safari” en West Palm Beach y Disney’s Animal Kingdom Park en Orlando. Hay lugares en Tailandia donde se obliga a elefantes a entretener a turistas con trucos, paseos, etc. y otros donde esto no sucede –cuando puedo, voy a atracciones donde no hacen a los animales “trabajar.”