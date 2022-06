“Virginia is for Lovers”. Ese es el eslogan que se ha utilizado por años para promocionar el encantador estado, cerca de Washington D.C. y Maryland, entre otros populares destinos estadounidenses. Y la realidad es que pueden seguir presumiendo de ella, porque Virginia encanta no solo para sus visitantes que van en plan amoroso de parejas, sino para quienes celebran el amor en toda su dimensión, con familias y amigos. Esto debido a sus múltiples actividades y atracciones para todas las edades y su trasfondo histórico.

Este año y luego de los retos vividos en todo el mundo a causa de la pandemia, relanzaron una campaña con la frase para completar “Virginia is for....”, dejando abiertas las opciones para que cada viajero la complete a su antojo. Así, Virginia puede ser un lugar para foodies, para amantes de la naturaleza o para familias, entre otros grupos de interés. Además, están estrenando varios hoteles, restaurantes y otros novedades. Aquí, algunas de ellas:

The Virginia Museum of History and Culture fue renovado y cuenta con nuevas exhibiciones, un teatro y un espacio de aprendizaje interactivo para toda la familia. (VMHC)

- Renovación de The Virginia Museum of History and Culture. Con una inversión de $30 millones completada en mayo, el reconocido complejo tiene nuevas exhibiciones, como “Our Commonwealth”, un teatro y un espacio de aprendizaje interactivo para toda la familia. Un buen punto de comienzo para los visitantes, ya que en una visita se puede explorar la historia y cultura de las cinco grandes regiones que componen Virginia.

- Tras las huellas de la historia. En la mansión de George Washington de Mount Vernon estrenaron la colección permanente Mount Vernon: The Story o an American Icon, que no solo celebra la época de George y Martha Washington, sino la de generaciones anteriores a los Washington. En la icónica mansión del siglo XVIII, localizada a 13 millas al sur de Washington, puede recorrerse no solo el interior de la propiedad, sino los jardines y la tumba del primer presidente estadounidense.

Vista de la icónica mansión del siglo XVIII de George Washington de Mount Vernon, localizada a 13 millas al sur de Washington. (Suministrada)

- I Love You, para la foto. Además de los lugares históricos, los viajeros siempre buscan una oportunidad para una foto vistosa y este marco, con el letrero de “I Love You”, es perfecto. Ubicado en el frente acuático de Old Town en Alejandría, se dice que es un regalo de la ciudad para el público, que además representa un mensaje de esperanza luego de la pandemia. Es temporero, solo hasta el mes de noviembre.

Este marco con el letrero de “I Love You”, ubicado en el frente acuático de Old Town en Alejandría, es un regalo de la ciudad para el público. (Suministrada)

- Si le gustan los parques temáticos. En Williamsburg encontrará nuevas atracciones. En Busch Gardens estrenó Pantheon, la montaña rusa más rápida de multi lanzamiento de Estados Unidos, y en Water Country U.S.A., un popular parque acuático, rediseñaron algunas de sus atracciones, como Aquazoind Amped, con 864 pies de largo completamente cerrados, lanzando los participantes a gran velocidad.

- Capital One Hall. Quienes buscan conciertos, obras de Broadway y exhibiciones artísticas, lo encontrarán en este espacio que es parte del nuevo Capital One Center, en Tysons. Muy bien ubicado, al lado de la estación del tren McLean Metro Station, por su accesibilidad y variedad, es el lugar de moda de la región, donde también hay comida variada, incluyendo en The Perch, su área con variedad de food trucks y minigolf en miniatura.