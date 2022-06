Luego de dos años de pausa, regresa el “Xmas in July 2022″ a las Islas Vírgenes Británicas (BVI en inglés). El esperado evento anual de verano, organizado por Wally Castro Marine y Marcos Rivera, estará celebrando su 10mo aniversario el sábado 23 de julio de 2022 de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en la playa de Pond Bay en Virgen Gorda.

“Por los pasados 10 años, el Xmas in July ha reunido a cientos de botes puertorriqueños que zarpan desde Puerto Rico hasta el territorio británico en forma de ‘flotilla’ para disfrutar del evento familiar más esperado del verano”, expresó Wally Castro, propietario de Wally Castro Marine y organizador del evento. “Luego de dos años de pausa, regresamos con buena música, tanto local como de Puerto Rico, y mucha diversión para que todo el mundo pueda disfrutar de esta tradición veraniega”.

La 10ma edición del Xmas in July contará con la participación de la banda The Final Faze de Virgen Gorda y la banda Too Smooth de Tortola. Desde Puerto Rico, estará participando la reconocida banda de música tropical Cuenta Regresiva, y el DJ Carlos Cobián con su Sunset Fest Live.

El evento anual de verano es organizado por Wally Castro Marine y Marcos Rivera. (MAR JAVIERTO 2016)

Por su parte, Clive McCoy, el director de turismo de las Islas Vírgenes Británicas, expresó que: “Este es uno de los eventos más esperados en las BVI. Estamos haciendo todo lo posible para que el Puerto Rican Navy pueda regresar y juntos volver a disfrutar de las bellezas de nuestro territorio. Son muchos los lazos de hermandad que nos unen y estamos deseosos de volver a recibirlos”.

El evento, una colaboración entre Wally Castro Marine, Marcos Rivera y la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico, les ofrece a los visitantes del destino una experiencia única en un ambiente festivo y veraniego lleno de música y sorpresas. La actividad no solo atrae a visitantes que navegan desde Puerto Rico en sus botes, sino también a los que deciden tomar vuelos hasta las BVI, quedarse en una de las muchas hospederías que ofrece el territorio y utilizar los ferries para llegar hasta Pond Bay. Muchos otros alquilan su propia embarcación para recorrer el destino.

Los viajeros que necesiten ayuda para coordinar una visita a las Islas Vírgenes Británicas, sea para asistir al evento o simplemente disfrutar de unas vacaciones inolvidables, pueden comunicarse con la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico al (787) 721-2525 o enviar un correo electrónico a bvi@prlinksco.com. También puede conseguirnos en las redes sociales como Islas Vírgenes Británicas en Facebook y BVITurismo en Instagram.