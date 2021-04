Siempre cuando se trata de castillos, se piensa en los miembros de la realeza, pero en este “Castillo Blanco”, que abrirá en Orlando, el tema no será de reyes o reinas, sino de comida, y una muy singular, mini hamburguesas. Lo que sí se espera es que la apertura del primer “White Castle” de esta ciudad, el próximo lunes, 3 de mayo, se convierta en toda una atracción para locales y turistas, porque la ya centenaria cadena de restaurantes, tiene fans alrededor de Estados Unidos que lo siguen con pasión.

El de Orlando tiene muchas razones para destacarse. Entre otras, que será el primero en esta ciudad y por ahora el único del estado, ya que estuvo en Miami en la década de 1960. Pero el de Orlando será el más grande de los 360 restaurantes que tienen en 13 estados, y tendrá una ubicación privilegiada, en The Village at O-Town West, en una zona turística-comercial de amplio desarrollo, colindando con la I-4 y muy cerca de los parques de Disney, de Universal Orlando Resort y de los Premium Outlets.

En un adelanto a la prensa, un grupo numeroso de los 140 empleados que tendrá la tienda, continuaban el intenso entrenamiento que han tenido en las últimas semanas, afinando detalles para lo que sin duda será un ocupadísimo día estreno, algo que probablemente no decaerá en el futuro.

El horario del establecimiento White Castle de Orlando será de 9:00 a.m. a 1:00 a.m., los siete días de la semana. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)

Sus famosos “sliders” o mini hamburguesas de solo 91 centavos, serán parte del menú y con ello continuará la filosofía del creador de la empresa que nació como un proyecto familiar en 1921 en Wichita, Kansas, y tiene sede actual en Columbus, Ohio. El creía que una familia debería poder disfrutar de comida de buen sabor sin sacrificar el bolsillo, por lo que tendrían precios excelentes que se mantienen actualmente en menos de $2 en su mayoría.

Según explicó Francis Nation, socio de Operaciones, el menú contará con platos típicos de desayuno, como waffles con pollo o huevos y salchichas y hash brown, que estarán disponibles todo el día y con variedad de sliders, que pueden obtenerse en combos o individuales. “Entre ellos tenemos los sliders originales, que son 100% carne al grill, en un tamaño 2 x 2, servido en un pan nuestro, traídos especialmente desde nuestra fábrica, los ‘chicken ring sliders’ y los ‘panko fish slider’, además del Impossible Slider, a base de plantas para los que no comen carne, todo esto con variedad de acompañantes que incluyen papas fritas, mozzarella sticks y “chicken rings”, así como refrescos y jugos refrescantes”, explicó el oriundo de St. Maarten, quien labora en la empresa desde 1996. Ese “Original Slider”, fue nombrado por la revista Time como “El hamburger más influyente de todos los tiempos”, en el 2014.

Nation también indicó que White Castle no tiene menú para niños, porque es muy fácil complacer los antojos de los pequeños en las porciones que ellos comen, escogiendo solo uno o dos sliders de su preferencia.

Un grupo numeroso de los 140 empleados de White Castle, continuaban el intenso entrenamiento que han tenido en las últimas semanas. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)

Felipe, otro de los managers de la empresa, quien dijo haber nacido en Tampa, pero “soy boricua”, explicó que entre los “toppings” se puede escoger tres clases de queso, además de pepinillo y la cama de cebolla blanca picadita y cocida, con que siempre se sirven y cuya cantidad sobre la hamburguesa es parte del éxito del producto final.

El horario del establecimiento es de 9:00 a.m. a 1:00 a.m., los siete días de la semana, aunque el día inaugural abrirá a las 8:00 a.m., pero se instalaron enormes carpas anticipando que clientes podrían hasta pernoctar allí para ser de los primeros en comer estas hamburguesas.

El nuevo establecimiento, que empezó a construirse en noviembre de 2020, tiene 4,567 pies cuadrados, y capacidad para 72 comensales dentro y 56 al exterior, se seguirán las guías establecidas por la ciudad, debido al COVID-19, que incluyen uso de mascarillas. Tiene carriles además servicio por ventanilla y por el momento se ha establecido un máximo de 60 sliders por cliente.