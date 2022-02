En estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir, es fácil desalentarse. Sin embargo, las vacaciones pueden resultar ser un antídoto al desaliento y hasta la depresión, sacándonos de la rutina diaria y ofreciéndonos nuevos horizontes. Varios tipos de viajes en particular, pueden resultar beneficiosos, como lo son las jornadas en las que tenemos oportunidad de brindar ayuda a otros. Además de viajes saludables en los que prestamos atención a nuestros cuerpos (para lograr, como decía el poeta Juvenal, “mens sana in corpore sano”), peregrinaciones y otros viajes con tema religioso que nos invitan a contemplar algo mayor que nosotros mismos.

Hacer algo por personas menos afortunadas en nuestras propias comunidades es una excelente resolución en cualquier época del año, pero con el trajín de la vida diaria y obligaciones familiares y de trabajo, a veces no es posible. Una buena manera de lograr ese propósito durante las vacaciones -cuando tenemos tiempo- es durante un viaje como voluntarios a regiones del mundo que necesitan ayuda. Estos viajes ofrecen la oportunidad no sólo de hacer el bien, sino de conocer más a fondo a la gente local y las comunidades que pueden beneficiarse con nuestra ayuda.

Viajes para voluntarios

En algunos de estos viajes los participantes trabajan en proyectos comunitarios, como ayudar a construir o remozar edificios, cuidar de niños en orfanatos u hospitales, trabajar en proyectos de conservación del medio ambiente y realizando otras labores útiles.

Muchas organizaciones que ofrecen estos viajes son sin fines de lucro y ofrecen programas de una a tres semanas (y a veces se pueden hacer arreglos para permanecer más tiempo) y no es necesario tener experiencia previa.

Los voluntarios pagan una suma que va para cubrir los gastos locales del proyecto, los servicios del líder del programa y gastos variados. El costo del programa cubre alojamiento, comidas y transporte local. El pasaje aéreo es extra.

Generalmente, los gastos del viaje se pueden deducir de los impuestos (residentes de Estados Unidos). Verifique esto con la organización en cuestión. Una organización para viajes de voluntarios popular es Global Volunteers, que ha estado movilizando voluntarios a seis continentes desde el año 1984 y cuyo lema es “Viajes que alimentan al alma”.

Entre los programas que están pautados para este año están viajes a Portugal, Perú, Tanzania, Ecuador, Sicilia y Estados Unidos. (Volunteer Abroad - International Volunteer Programs in 14 Countries. globalvolunteers.org. Otra organización popular es Habitat For Humanity, cuyos voluntarios ayudan a construir viviendas para necesitados en los Estados Unidos y países alrededor del mundo. (Volunteer | Habitat for Humanity).

Viajes saludables

Nos permiten enfocarnos en nuestra salud, dieta y plan de ejercicios, además de programar tiempo para la relajación y la meditación. Por ejemplo, viajes que incluyen algunos días en un spa.

Un destino popular para este tipo de viaje es Florida, donde precisamente el explorador Ponce de León vino en busca de la “Fuente de la Juventud” y a través de los siglos muchos la siguen buscando. Una opción es Palm Beach, en el sur de la península, con sus bellas playas, dinámicas ciudades y pintorescos pueblos en sus alrededores.

Un viaje para revitalizar tu salud, puede incluir tiempo para la relajación y la meditación.

Por ejemplo, en Palm Beach, Boca Raton, Delray Beach y Palm Beach Gardens el viajero encuentra una variedad de spa resorts para comenzar o continuar un régimen saludable. Entre las opciones se encuentra el Spa Palmera At The Boca Raton, que acaba de realizar una renovación a un costo de $200 millones. Este spa cuenta con 50,000 pies cuadrados y 44 salones para tratamientos corporales y faciales incluyendo baños rituales. Informes: Spa Palmera @ The Boca Raton Resort & Beach Club Spa, Florida. Otra opción es el Tammy Fender Holistic Spa at the Opal Grand Delray Beach, con filosofía holística. Informes: Delray Beach Spa - Tammy Fender Holistic Skin Care.

Para información sobre Palm Beach y sus alrededores, visite: https://www.thepalmbeaches.com/.

Peregrinaciones y viajes con tema religioso

En nuestras propias comunidades podemos afiliarnos a grupos en iglesias, templos y mezquitas que con frecuencia organizan peregrinaciones a lugares de interés espiritual para sus miembros.

Estos viajes pueden servir de inspiración a los participantes que, por ejemplo, pueden unirse a grupos en lugares de peregrinaciones marianas como la bella Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y las Américas; Lourdes en Francia, donde las procesiones a la luz de velas cada noche son bellas y conmovedoras al igual que la Gruta de las Apariciones de la Virgen María a Santa Bernadette; y la Plaza de San Pedro donde las muchedumbres se reúnen para recibir la bendición del Papa Francisco.

Una compañía que lleva más de 20 años ofreciendo viajes a lugares santos es Catholic Journeys. Entre los destinos y sitios de peregrinaciones se encuentran Guadalupe, México; Roma, Italia; Lourdes, Francia; Fátima, Portugal y Tierra Santa. Informes: (Catholic tours and pilgrimages for over 20 years - CatholicJourneys.com).