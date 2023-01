Si bien llevamos dos años hablando y escribiendo sobre las iniciativas para “la vuelta a la normalidad” por parte de los parques temáticos de Orlando, este 2022 es cuando podemos hablar del logro total de esta meta. Al igual que el 2020 y 2021, este no fue un año con una gran cantidad de estrenos, pero sí fue el que marcó la eliminación completa de restricciones impuestas por el COVID, y la apertura de algunas atracciones, cuyo debut había sido pospuesto.

Eso sí, lo que no se pospusieron fueron los viajes a “La Capital Mundial de los Parques Temáticos”, que recibió por aire, mar y tierra millones de visitantes que mantuvieron llenos los parques prácticamente todo el año, continuando la tendencia de Orlando de ser un destino atractivo todo el año.

Dentro de las noticias más destacadas del 2022 estuvieron:

Personajes de Disney y comidas con personajes

El encuentro entre los personajes con los visitantes fue muy esperado este 2022. (Gregorio Mayí / suministrada)

Finalmente, desde abril, se pudo volver a abrazar a Mickey Mouse y a sus amigos en los parques de Disney. Algo que, aunque suene extraño para algunos, fue tan emocionante que arrancó lágrimas de muchos de los visitantes. Esas fotos abrazando a los personajes y la firma de autógrafos son parte del recuerdo de millones de visitantes, que durante la pandemia se tuvieron que conformarse con verlos y retratarse con ellos, de lejos.

Espectáculos en Disney

Clásicos como “Fantasmic!” no solo regresaron a los parques (este en noviembre, en Hollywood Studios), sino también lo hicieron renovados. Otros populares y que también están de vuelta o reestrenaron con cambios son el musical fueron “Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond” y el Festival de Lion King, ambos en Animal Kingdom. Además, desfiles como el Festival of Fantasy Parade, en Magic Kingdom.

El musical “Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond” reestrenó con cambios. (Suministrada)

Todos los eventos especiales se realizaron completos, incluyendo las fiestas temáticas de Halloween y Navidad. Tanto en Universal Orlando Resort, SeaWorld y Busch Gardens, como en los parques de Walt Disney World, vimos los eventos especiales completos, que contaron con más asistencia que nunca. Los Halloween Horror Nights de Universal, las Universal Holidays y las Mickey’s Very Merry Christmas Party, entre otras, estuvieron más lindas que nunca, y casi todas fueron vendidas completamente con muchísima anticipación.

Estrenos

El 18 de febrero, SeaWorld estrenó “Ice Breaker”, inspirada en el frío ártico, con una velocidad máxima de 52 millas por hora. Con varios lanzamientos de sorpresa, tiene la caída más alta y vertical de una montaña rusa en Florida.

Peppa Pig Theme Park fue el único parque nuevo inaugurado en la Florida Central. Pertenece al grupo de Merlin Entertainment y está en el mismo terreno de Legoland Florida, en Winter Haven. Estrenado el 24 de febrero, está basado en las historias de la simpática cerdita Peppa y su familia, y dirigido a niños preescolares. Además, está certificado como Centro de Autismo y tiene atracciones preparadas para niños con discapacidades.

El gran estreno de Busch Gardens lo fue Iron Gwazi. La montaña rusa híbrida, usa madera de Gwazi, la montaña rusa original en ese parque de Tampa, y también acero. Estrenada el 11 de marzo, es la más alta de Norte América, la más rápida del mundo y la de la caída más vertical, en su categoría. Tiene una altura de 206 pies y una caída en 91 grados, a una velocidad de 76 millas por hora.

El gran estreno de Busch Gardens fue la montaña rusa híbrida Iron Gwazi. (Suministrada / Busch Gardens)

Disney, que en noviembre anunció la vuelta del popular Robert A. Iger como director ejecutivo de The Walt Disney Company, sustituyendo a Bob Chapek, tuvo dos grandes estrenos. El primero de ello fue el “Star Wars Galactic Starcruiser”, que abrió el 1 de marzo. El hotel-atracción, con estadía de dos noches y a un costo que puede sobrepasar los $5,000 por pareja, aunque causó mucho ruido y gran expectativa, se ha notado una drástica caída en la demanda, que en fechas próximas al estreno estuvo bien alta. La experiencia completamente temática, muy exclusiva y muy bien creada, al parecer ha resultado demasiado costosa para muchos fans de Star Wars que amarían estar allí, pero no pueden costearla.

En Epcot, estrenaron “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”, una de las montañas rusas más grandes bajo techo, que fue la atracción cumbre de los parques de Disney en este 2022, y es la primera montaña rusa de ese parque de Disney. Es una de las imperdibles en este parquet, en el que siguen los cambios, como parte de la renovación más grande de Disney en Orlando, en toda su historia.

Epcot estrenó “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”, una de las montañas rusas más grandes bajo techo. (Suministrada / Walt Disney World)

En Universal Orlando Resort no tuvo grandes estrenos de atracciones en sus parques, pero el 9 de diciembre abrieron el “Universal’s Great Movie Escape”. La experiencia, con dos tipos de salones de escape (cada uno, a su vez, con ocho salones), está en CityWalk, y está basada en las películas “Jurassic World” y “Back to the Future”. Las primeras semanas ha contado con un éxito total.

También es importante destacar la continuación durante todo el año de la celebración del 50 Aniversario de la apertura de Magic Kingdom. En este 2022 siguieron las experiencias, mercancía y hasta comida especial, celebrando la gran ocasión. Las festividades culminarán en el 2023, aunque todavía no se han dado más detalles.

El 2023 se perfila mejor aún que los pasados 12 meses. Aunque se combaten otros problemas, como la crisis económica y visitar los parques es cada vez más costoso, la industria turística de la ciudad ve con gran optimismo el próximo año, uno de grandes novedades que desde ya muestra sólidas reservaciones.