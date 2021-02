Inspirados en la película “Soul” y aprovechando que en febrero se celebra el Mes de la Historia Negra en Estados Unidos, en Disney Springs y en Epcot, de Walt Disney World, en Orlando, Florida, están celebrando la riqueza y variedad cultural afroamericana, con nuevas experiencias de música, arte y gastronomía. Bajo el nombre de “Soulfully”, han reunido un programa variado que comenzó este mes pero que permanecerá por el momento por tiempo indefinido.

En Disney Springs se puede conocer desde la pintura de murales de artistas de nuevos artistas afroamericanos, hasta escuchar la música que llena el alma, con ritmos clásicos o reconocidas melodías de Disney. Tres veces a la semana hay conciertos cortos con el grupo Motown in Motion, además de presentaciones de músicos de jazz y blues. Todos son gratuitos, y el horario varía. “Los lunes, jueves y domingos tenemos música, y el programa completo de actividades está en disneysprings.com. Pero todos los días celebramos este Soulfully”, dijo Mayra Queris, portavoz de Disney Springs.

Mini bizcocho de la Princesa Tiana en Amorettes Pattiserie. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)

Queris destacó que es la primera vez que se celebra este evento, y que Disney Springs es perfecto para celebrar, por el espacio al aire libre que provee, permitiendo el distanciamiento social y las medidas necesarias por la pandemia. Además otras tiendas tienen accesorios como parte del evento y continuamente ofrecen novedades como la reciente apertura de la tienda M&M’s y de Everglazed Donuts & Cold Brew.

Varios de los restaurantes y bares se han unido a la celebración, entre ellos Wine Bar George, donde George Miliotes, su propietario y un reconocido experto en vinos, destacó los atributos de un Pinot Noir liviano y frutoso y otros vinos de empresas afroamericanas. El bar, donde se ofrecen tapas, incluyendo las muy famosas “Crispy Mac & Cheese Bites”, es uno de los favoritos en Disney Springs, por su extensa carta de vinos y porque la pasión y experiencia del famoso Sommelier es evidente en cada detalle.

Pero un sitio distintivo donde se celebra el sur americano, no podía quedarse atrás sin hacer algo especial en esta celebración, y es el House of Blues. Su extensa y valiosa colección de arte es el escenario perfecto para disfrutar un menú inspirado en el icónico Mardi Gras de Nueva Orléans, donde hay platos típicos como el gumbo, con salchicha andouille y pollo, jambalaya o el “shrimp and crawfish etouffée”, con arroz y camarones. El toque cajún, el color y el sabor de las comida sureña son imperdibles en esta temporada ya que el menú es de tiempo limitado, al igual que en el kiosco de B.B Wolf’s donde hay un “Mardi Gras Smoked Craw Dog”, una salchicha con aioli de alcaparras y salsa creole con pimienta.

Mini bizcocho dedicado a la película "Soul" disponible en Disney Springs.

Y el toque dulce, lo pone Amorette’s Patisserie, con dos mini bizcochos inspirados en la Princesa Tiana, de “Princess and the Frog”, y Joe Gardner, el músico de jazz afroamericano de “Soul”. Con un balance perfecto de los sabores de chocolate y mousse de frambuesas, estas pequeñas obras de repostería lo único negativo que tienen es que son tan hermosas que no querrá comérselas.

Puerto Rico en exhibición “El alma del jazz: una aventura americana”

La exhibición de “The Soul of Jazz: An American Adventure” se estrenó en el Pabellón Americano de Epcot, y aunque es pequeña, es gigante en el valor artístico que tiene especialmente para los amantes del jazz. El género musical creado por los afroamericanos en Nueva Orléans, es una mezcla de influencias de varias culturas, que ha impactado diferentes generaciones.

“Como latino me dio mucho orgullo conocer la relación de Puerto Rico con el jazz. Según varios de los historiadores que consultamos, Nueva Orléans siendo puerto tuvo mucha influencia de la historia y cultura de Puerto Rico, precisamente por los barcos que salían y llegaban desde allí, y eso hizo que se adentrara, poquito a poquito, el toquecito de sazón de la música de Puerto Rico en las raíces del jazz”, dijo Andrés Ovalles, Imagineer de Disney. En la exhibición hay un cartel que lo reconoce, al igual que a México, Cuba y Brasil.

Además en ella se destaca la importancia de este género musical y su relación con otras ciudades como Los Angeles y Nueva York. “Enlazada con la película ‘Soul’, de Disney-Pixar, es como si fuera un tour musical de Joe Gardner, su protagonista. El, que es amante de la música del jazz, tiene un accidente que en vez de irse al más allá, lo lleva al ‘más atrás’, en donde las almas nuevas encuentran sus pasiones. Por eso le enseña a una de estas almas la pasión y las ganas de vivir la vida en forma de la música y en forma del jazz”, dijo Ovalles.

Esta exhibición, cuyos instrumentos y accesorios pertenecen a diferentes museos, también inició como parte de la celebración del Mes de la Herencia Afroamericana, pero no tiene fecha definida de terminación.