Disney Parks, Experiences and Products, subsidiaria de la empresa The Walt Disney Company, continuó hoy con la reapertura de sus parques temáticos en Florida al reabrir las puertas de Epcot y Hollywood Studios pese al preocupante repunte de casos de COVID-19 que arropan al estado.

De esta forma, Disney completó la reapertura de sus cuatro parques en la ciudad de Orlando, luego que Magic Kingdom y Animal Kingdom reabrieron sus puertas el pasado sábado, 11 de julio. Un día después, el estado reportó 15,300 casos nuevos de COVID-19, un récord de infecciones en Estados Unidos en un periodo de 24 horas.

La ciudad ubicada en el Condado de Orange ostenta, hasta hoy, 19,908 casos confirmados y 93 muertes. El gobernador Ron DeSantis, al momento, no ha emitido una orden para requerir el uso de mascarillas en lugares públicos.

No obstante, la empresa sostuvo que implementó estrictas medidas para evitar la posibilidad de contagios y que cumplió con todas las recomendaciones de las autoridades de salud para reabrir sus parques.

Hay reglas nuevas que aplican a todos los parques de Orlando, como el uso de mascarillas en todo momento, pero pese a las restricciones, la compañía está operando casi todas sus atracciones con ciertas modificaciones. Los visitantes ahora también pueden ver a los emblemáticos personajes de Disney, aunque de manera limitada.

Dada la situación con la pandemia global de COVID-19, los asistentes no enncontrarán tantas personas en los parques, lo que les permitirá disfrutar de las nuevas atracciones como Rise of the Resistance en Star Wars: Galaxy’s Edge (que abrió sus puertas en diciembre de 2019), y Mickey and Minnie’s Runaway Railway, atracción que comenzó operaciones el 4 de marzo.

Disney indicó que cumplirán con las estipulaciones de limitar la cantidad de personas en los parques mediante el sistema de reservación Disney Pass, y que los precios de los boletos no sufrirán aumentos. La compañía indicó que no venderán boletos en las entradas a los parques y que no se permitirá que las personas visiten dos instalaciones en un solo día.

Epcot estrenó su Food & Wine Festival

Por su parte, Epcot también estrenó hoy la nueva versión del International Food & Wine Festival, su evento gastronómico más popular.

A diferencia de años anteriores, los visitantes podrán utilizar un “guía virtual” mediante la aplicación My Disney Experience para teléfonos iPhone y Android.

La aplicación contiene la lista con los menús de los más de 20 mercados de comida nacional e internacional que participan en el evento. Aunque no se llevarán a cabo los tradicionales conciertos Eat to the Beat, sí estarán grupos como el Mariachi Cobre.