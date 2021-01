Quienes han ido a Magic Kingdom de Walt Disney World en Orlando, en cualquiera de sus etapas, seguro se han ido de excursión por la jungla. Y no es que este parque de atracciones tenga un área boscosa para caminar, pero sí tiene un paseo por la jungla, y es acuático, cuando los visitantes se embarcan en un crucero de río. El Jungle Cruise es una atracción icónica que se estrenó junto con la apertura del parque, en 1971, y aunque para muchos necesitaba un cambio hace tiempo, para estar a tono con la tecnología y los tiempos modernos, lo cierto que ahora el anuncio de que lo van a renovar va mucho más allá de ponerlo “más moderno”.

Según anunció Walt Disney World, a través de su blog oficial, la atracción se renovará tanto en Orlando como en Disneyland de California, donde estrenó también junto con el parque, en 1955. “Ahora incluirá nuevas aventuras que se mantienen fieles a la experiencia que conocemos y amamos; más humor, vida salvaje y también reflejará y valorará la diversidad del mundo que nos rodea”, destacaron en su publicación. Algunas críticas que ha recibido la atracción es la manera que presenta a nativos de tribus, como seres salvajes.

En un video, Kevin Lively, quien es un Imagineer de Disney y trabajó como guía en el Jungle Cruise de Disneyland, explicó que los guías continuarán siendo parte de la historia, pero aparentemente con un rol más activo, cuando las cosas salgan mal en su expedición por la jungla. Varias de las imágenes del concepto artístico nuevo, muestra a los guías expedicionarios subidos a un árbol cuando el bote se parte en dos, mientras varios chimpancés abordan. En la atracción no hay animales en vivo, aunque los niños se divierten viendo elefantes, monos, hipopótamos, cocodrilos y otras especies representadas por figuras usando la tecnología de animatronics. Estas van por el río o están dentro de él, muy cerca de sus botes, mientras los guías y la música crean expectativa y tensión entre los visitantes.

Disney prometió otros detalles más adelante, pero esta no es la primera atracción que estarán renovando este año con un elemento de diversidad e inclusión. Ya habían anunciado que Splash Mountain, también en Magic Kingdom, cambiaría su temática a una nueva inspirada en Tiana, la primera princesa afroamericana de Disney, y descrita como una empoderada y valiente, protagonista de la película “The Princess and the Frog”.

Con eso eliminarán los elementos relacionados a la controversial película “Song of the South”, estrenada en el 1946 y criticada por su representación de las personas de la raza negra. Luego de una intensa campaña en los medios sociales, pidiendo a Disney que la cambiara especialmente tras la muerte de George Floyd, la empresa confirmó la renovación. Aunque en sus comunicaciones, Disney nunca ha dicho que estos cambios se deben a ese tipo de presiones, los anuncios han sido bien recibidos por los fanáticos del imperio de entretenimiento de Disney, que están a favor de la inclusión.