Por décadas, miles de visitantes al parque de Epcot, en Walt Disney World, de Orlando, Florida, tienen como la joya de la corona, ver el espectacular “Candlelight Processional”, si van durante la temporada navideña. Este año, el evento incluyó la participación del cantautor boricua, Luis Fonsi.

Un Fonsi, vestido impecable, con elegante traje negro, estuvo a la altura del solemne espectáculo, en el que se presentó por dos días consecutivos, el pasado domingo y lunes, haciendo tres presentaciones cada día.

La estrella boricua narró con voz suave y cálida, la historia del nacimiento de Jesús, mientras una orquesta de 50 músicos, el grupo a capella “Voices of Liberty”, y un fantástico coro compuesto por empleados de Disney y miembros de la comunidad, cantaban las tradicionales canciones de la temporada. Como artista invitado del Candlelight, Fonsi no cantó (el evento no es un concierto).

Muchos de sus fans, llegaron hasta el American Gardens Theatre, donde se presentaba el espectáculo, pero también había numerosos angloparlantes, que aman este evento y que lo visitan anualmente. A estos últimos se dirigió en inglés, que es el idioma del espectáculo, pero salió un poco del libreto para dar un saludo en español y preguntar si todo el mundo estaba bien, en la fría noche en que culminaba sus dos días de presentaciones.

Parque Epcot (Suministrada)

El artista destacó que el Candlelight Processional es una tradición iniciada en Disneyland, California, hace 60 años, y que en ese período millones de visitantes han disfrutado de la gloriosa música y de la historia contada en ese evento.

Luego de completar su narración, se despidió también agradeciendo al público latino, “y para el próximo año vamos a ver si se puede añadir Feliz Navidad”, dijo Fonsi jocosamente cantando una corta estrofa de la famosa canción cuyo autor es José Feliciano.

Fonsi se unió así al selecto grupo de artistas que han sido narradores en años anteriores del Candlelight Processional, entre ellos la estrella puertorriqueña Rita Moreno, que han formado parte del grupo de latinos invitados, en el que han estado también Gloria Estefan y Eva Longoria, quien se presentará el 15 y 16 de diciembre.

Los narradores del Candlelight varían por fechas, pero ya han sido previamente anunciados, así que puede saber con anticipación quién se presentará el día que planifique visitar el parque. Este evento es una de las partes culminantes del Epcot International Festival of the Holidays, presentándose diariamente hasta el 30 de diciembre, y que está incluido en el precio de admisión de Epcot.

En este festival navideño, celebrado muy al estilo del parque, conocerá las tradiciones de Navidad de numerosos países, como Alemania, Noruega, China y México, y también su música, pero además probará delicias típicas de cada uno de ellos, ofrecidas en 15 diferentes “Holiday Kitchens”. Tanto la comida como la bebida, son vendidas usualmente en porciones pequeñas, para que pueda hacer un recorrido gastronómico por varios países, en una misma visita, y con la magia de Disney, sin salir del mismo parque.

Para completar la experiencia navideña, los visitantes pueden tomarse fotos con Santa Claus en el Odyssey Pavilion y con la decoración navideña del parque, que con sus guirnaldas de luces y árboles de Navidad, luce hermoso durante la temporada.

Los parques de Walt Disney World en Florida, requieren todavía reservaciones, para esta Navidad, además del boleto de admisión.