Iluminado con millones de luces de colores, cientos de árboles navideños y un ambiente festivo, la visita a SeaWorld de Orlando brinda un toque refrescante y alegre para terminar otro año difícil. Allí el “SeaWorld Christmas Celebration” se encuentra en todo su apogeo recibiendo a miles de visitantes, especialmente durante las noches, que es cuando mejor lucen los eventos especiales y cuando se celebran la mayoría de ellos.

Durante las noches es que se realizan la mayoría de las actividades, (Suministrada)

El programa de actividades está completo, como en años prepandémicos, pero incluye varias novedades, como la presentación de fuegos artificiales todos los días, con luces y fuentes danzantes, el espectáculo “Sounds of the Season”, un concierto en vivo con música navideña, y el “Elmo’s Christmas Wish Show”, con los personajes favoritos de Sesame Street, como Cookie Monster, Rosita, Grover y Zoe. Esta temática tiene un papel sustancial en las actividades navideñas, con la vuelta del “Sesame Street Christmas Parade”, que es el único desfile que se hace en vivo en SeaWorld, y que es muy popular.

Los favoritos de siempre, como el “Winter Wonderland On Ice”, un show de patinaje de hielo, también regresan. Ofrecido en el Bayside Stadium, es de los imperdibles durante la visita, ya que cuenta con patinadores experimentados y se presenta justo antes de los fuegos artificiales, que se convierten en telón de fondo perfecto para terminar la noche de visita. En esa pista de hielo, y durante varias horas del día, los visitantes pueden patinar, como una actividad extra.

En la Navidad de SeaWorld no faltan Bumble y Rudolph, el Reno de la Nariz Roja, con el que pueden tomarse fotos, y el “Mar de árboles”, con cientos de árboles iluminados en la laguna central.

Este año vuelven los “Christmas Markets”, con comida temática navideña y platos nuevos de varios países del mundo. (Suministrada)

Alessio Selleri, nuevo chef ejecutivo del parque, y quien sustituye al boricua Héctor Colón, destacó que también este año vuelven los “Christmas Markets”, con comida temática navideña y platos nuevos de varios países del mundo. Otros mercadillos tienen souvenirs de la temporada. Entre las opciones de comida y bebida están los mac & cheese clásicos americanos, los camarones dinamita asiáticos, chuletas de cordero, “sliders” de pork belly o pollo, cerveza artesanal navideña, chocolate caliente con o sin alcohol y variedad de dulces, como donas y “smores”. Como ya es costumbre, tienen a la venta el “Tasting and Brewer Sample”, una tarjeta con cinco o diez comidas o bebidas por un precio de descuento, que vale la pena comprar para un buen ahorro.

El chef Alessio también adelantó que está trabajando para crear un menú completamente nuevo para el parque en el 2022, aunque no ofreció más detalles.

Las actividades de Navidad se presentarán hasta el 2 de enero y están incluidas en el precio de admisión, al igual que los eventos especiales del 31 de diciembre para despedir el año.

No necesita reservar para visitar SeaWorld ni requiere el uso de mascarilla. Si va, compre su boleto por adelantado, que usualmente tienen descuentos.