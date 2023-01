Recorrer Epcot en estos días, es llenarse de energía, color y sabor a principios del año. En ese parque de Walt Disney World se está celebrando el Festival Internacional de las Artes, un evento que ofrece todo un deleite para las pupilas y el paladar y que se extenderá hasta el 20 de febrero.

El arcoíris, Figment y accesorios de arte, componen la obra de entrada que, similar al año pasado, dan la bienvenida al visitante. Figment, el dinosaurio, sin duda se ha hecho uno de los personajes más populares en Epcot, y tiene toda una zona dedicada a él, en el edificio Odyssey, con comida y bebida temática.

Nuevamente están vendiendo su “bucket” de popcorn que causó furor y filas kilométricas el año pasado, pero ahora se ordena online y se recoge en el parque.

En el Festival Internacional de las Artes de Epcot hay numerosas actividades para adultos y niños, desde pintar con números en el mural de expresión hasta aprender en la Academia de Animación. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Algunas novedades y otros grandes favoritos

La variedad de actividades, encuentro con artistas que hacen allí mismo su trabajo y con los que se puede compartir, o el recorrido por los kioscos donde exponen su arte, es una buena razón para repetir su visita si ha ido en años anteriores. Pero también para ponerlo en su agenda si no lo ha visto.

Pintores y escultores presentan sus obras, (un gran número de ellas relacionadas a historias y personajes de Disney), y muchas de ellas con edición limitada, perfecta para coleccionistas amantes del arte.

Infaltable es una parada con los artistas cuyas obras en tiza, en el piso, causan admiración a grandes y chicos.

También cercano a la atracción Test Track, encontrará esculturas bellísimas que presentan no solo un personaje sino estampas completas de algunos cuentos y películas de Disney, como “The Beauty and the Beast” y “Snow White”. Las actividades y ofrecimiento artístico y gastronómico, se extienden alrededor del parque.

Igual que en años anteriores, la comida juega un papel importante, porque el arte culinario es una de las tres disciplinas artísticas que presenta el festival. Los platos, vendidos en más de 15 “Estudios de Cocina” o kioscos alrededor del parque se distinguen por la combinación creativa de ingredientes y sabores. ¡Son también una obra de arte!

Este año, y como ha sucedido en los eventos recientes de Disney, la temática de la película Encanto es uno de los reflejos de la representación latina. En el “Vibrante y vivido: Encanto Cocina”, encontrará desde empanadas con chorizo (de buen tamaño, por $6.75), hasta el clásico ajiaco o sopa colombiana, bastante picante, y para tomar una piña colada y un daiquirí de parcha. México siempre está presente, con su “Artista hambriento”, con carne asada, marinada en chipotle y flan de coco, entre otras, además de su Margarita Bombon. Las bebidas, algunas de ellas exclusivas del festival también son muy populares.

Otras opciones de comida son las nuevas Pizza de fruta (con sandía, melón y berries) y el Rainbow Cake con Skittles en la Estación de Figment, ambas buenas opciones, refrescantes y económicas.

Dentro las favoritas que repiten de años anteriores, están el “Deconstructed BLT”, con “pork belly”, huevo “poached”, pudín de pan y jalea de tomate, y la “Deconstructed Onion Soup”, una sopa de cebolla, con ravioli de caldo de carne, crema de queso gruyere y pudin de pan. Ambas buena opción por sabor, tamaño de la ración y precio ($7 y $6 respectivamente). Otro que regresó fue el “Creme de Brie en Petit Pain”, con queso brie derretido, que por la calidad del queso y exquisito sabor, representó buena opción a pesar del costo ($9.75) y su pequeño tamaño.

Las bebidas incluyen desde las no alcohólicas, como un “Flight de Chocolate”, hasta cidra rosé y una variedad de vinos, y cocteles como Martini francés congelado. Como usual, la mayor parte del presupuesto se lo llevan las bebidas en este tipo de festival, que definitivamente hay que probar para tener la experiencia completa.

Hay numerosas actividades para adultos y niños, desde pintar con números en el mural de expresión hasta aprender en la Academia de Animación, cómo se hacen algunos dibujos o buscar sellos en su pasaporte del festival (gratuito), al comprar una de las comidas identificadas, para obtener una galleta gratuita cuando complete los cinco.

Además las presentaciones artísticas de Disney on Broadway, que siempre ofrecen espectáculos de alto nivel, con artistas traídos directamente desde Broadway y el grupo de Art Defying Gravity, con impresionantes acrobacias. Se presentan varias veces al día, y esos y otros espectáculos están incluidos en el precio de admisión. Puede comprar adicional un paquete de almuerzo o cena con asiento reservado para Disney on Broadway.

Para visitar Epcot y todos los parques de Disney, se requiere reservación.