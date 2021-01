La gastronomía como arte, y obras en pintura, escultura y musicales, forman el conjunto perfecto para uno de los festivales más nuevos, pero también más populares que se celebran en Walt Disney World, de Orlando. El Taste of Epcot International Festival of the Arts, regresó este año al parque de Epcot con todos los elementos que lo han hecho un favorito entre los visitantes, y con las medidas de seguridad necesarias para hacer de la visita una experiencia divertida en estos tiempos de pandemia.

Desde sus inicios, en enero de 2017, la gastronomía tiene un papel protagónico y este año no es la excepción, con 15 “Food Studios” o Estudios Culinarios. Son verdaderas obras de arte hecha platillos para degustar y como explicó el chef Daniel Contreras, sous chef de Festivales de Epcot, en esta edición hay novedades.

En la Academia de Animación habrá un artista de Disney que le muestra a los niños cómo dibujar paso a paso algunos personajes. (Matt Stroshane)

“En este festival pueden disfrutar de muchas actividades, colores y entretenimiento, pero definitivamente la comida no se la pueden perder. Tenemos un estudio culinario nuevo, el Vibrante & Vivido Food Studio, basado en la cocina de Sur América, con tres platillos nuevos espectaculares. Un salpicón marino, con pulpo, vieras y camarones (Chilled Seafood Cocktail) las pupusas, rellenas de queso con carne de cerdo (Blue Corn Pupusa) y un postre también nuevo, que es un mousse de maracuyá (parcha)”, dijo Contreras. Ese Estudio Culinario está ubicado entre los pabellones de Marruecos y Francia.

PUBLICIDAD

Salpicón de mariscos, uno de los platos disponibles en el Epcot International Festival of the Arts.

Otras opciones destacadas este año son “The Artist’s Table”, en el Pabellón Americano, cuyo menú incluye Beef Wellington, y un gran favorito siempre, la galleta “Artist Palette Jumbo Chocolate Chip”. Este es uno de esos eventos donde sin duda el amor a la comida entre por los ojos, porque con solo dar la vuelta alrededor de esos “Food Studios” se querrá probar todo lo que se ve, porque no hay ningún otro festival donde la gastronomía se convierta de esta manera en una obra de arte. Las opciones van desde carnes, hasta cocina para vegetarianos, y vale la pena igualmente algunas de las bebidas, con o sin alcohol, que son tan creativas como las comidas.

Los platillos varían en precio y una buena idea siempre es comprar su tarjeta de regalo en Disney, con el presupuesto que quiera gastar, porque además hay variedad mercancía especial, exclusiva del festival, que siempre vale la pena ver.

Mercancía disponible en el Taste of Epcot International Festival of the Arts.

Pero este festival no solo presenta el arte culinario, sino otras excelentes expresiones artísticas, con más de 100 artistas de diversas disciplinas que exponen y venden sus obras. No solo eso, muchos las hacen allí mismo, por lo que verlos en acción es parte de lo que complace a los amantes de diversas facetas del arte, que en muchos casos pueden hacer preguntas y conocerlos (respetando las medidas de distanciamiento social).

Siempre gustan mucho los trabajos en tiza, que hacen los artistas por las calles del parque, y las actividades interactivas, como integrarse a fotos de cuadros de pintores famosos y hacer una foto para el recuerdo, individual o con su familia. Además hay actividades para niños y también regresó la Academia de Animación, donde un artista de Disney le muestra cómo dibujar paso a paso algunos personajes y un mural de expresión, para hacer una obra de pintura por números.

PUBLICIDAD

Cuadro interactivo en el cual los visitantes se convierten en los protagonistas de la escena. (Matt Stroshane)

Por la parte musical estarán el grupo a capella Voices of Liberty, que presentarán una versión animada de melodías de Disney, y otros grandes favoritas, los de Art Defying Gravity, que muestran su fuerza combinada con el arte en una asombrosa presentación, que se hace varias veces al día.

El festival ya empezó y se presenta diariamente hasta el 22 de febrero. Las actividades, varían por día y están incluidas en el precio de admisión del parque. El programa completo está disponible en ArtfulEPCOT.com. Epcot al igual que todos los parques de Disney requiere reservación para visitarlos, adicional al boleto de admisión.